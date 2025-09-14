Gen-Z हुए बेलगाम! पुलिस को दे रहे खुलेआम चुनौती, रील्स में दिखा रहे क्राइम का 'टशन'

Gen-Z Crime Reels Katni: आज के समय में अधिकांश लोग (सबसे ज्यादा युवा) सोशल मीडिया पर वायरल होना चाह रहे हैं. वायरल होने की चाह में लोग किस कदर गिर जा रहे हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है. लोग घटिया से घटिया वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं. इस बीच कटनी के कुछ नाबालिकों ने तो हद ही कर दी है. दरअसल, कटनी शहर में इन दिनों सोशल मीडिया पर अपराध को बढ़ावा देने वाली कई रीलें तेजी से वायरल हो रही हैं. युवक न केवल अपराध जैसे कृत्यों की नकल कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम पुलिस को चैलेंज करते हुए वीडियो बना रहे हैं. इन गतिविधियों से शहर का माहौल खराब हो रहा है. नाबालिक और नव युवाओं पर गलत प्रभाव भी पड़ रहा है. कटनी जिले में कुछ माह से लगातार चाकूबाजी लूट और चोरी जैसे काई घटनाएं घटित हुई हैं. इस वारदातों को अंजाम देने वाले सबसे ज्यादा नाबालिक (Gen-Z) युवक शामिल हैं.

कटनी जिले में एक माह पहले ही 3 नाबालिकों ने कोतवाली थाना क्षेत्र चौपाटी में शराब के नशे में छोटी सी बात को लेकर तीन युवकों से चाकू से हमला कर मौत के घाट उतरा दिया था. तीनों नाबालिक पुलिस के हत्थे भी चढ़ें, जिसमें से एक युवक जो इनका बॉस था, वह भी नाबालिक युवक था. इस नाबालिक युवक का इंस्टाग्राम में कई ऐसी रील थी, जिसमें वह अपने आपको अपराध करते हुए बहुत बड़ा बदमाश बताते हुए दिखाई दिया था.

कटनी जिले में इन दिनों युवा वर्ग इंस्टाग्राम में कई ऐसी रील बना सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, जिसमें वह अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं और पुलिस को खुलेआम चैलेंज भी कर रहे है. कुछ रील तो अरेस्ट हुए अपराधी युवकों की है, जो अरेस्टिंग के बाद भी हथकड़ी में पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक की रील है.

पुलिस को चैलेंज दे रहे Gen-Z

सोशल मीडिया पर अपराध को बढ़ावा देने वाली कई रीलें जिले में वायरल है और ये सभी कटनी जिले की युवाओं द्वारा बनाई है. वीडियो में दिख रहे बच्चे Gen Z वाले लग रहे हैं. ये सभी रील पुलिस को चैलेंज करते दिखाई दे रहें हैं. जो जिले के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रही है. रील देख लगता इन युवकों में पुलिस का कोई डर ही नहीं है. कटनी जिले के एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि ऐसे वीडियो पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जल्द ही अपराध की ओर बढ़ावा देने वाले और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले कंटेंट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- नितिन चावरे, जी मीडिया, कटनी

