हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे न रहें! अस्पताल के बिल काउंटर पर क्यों हो रहे हैं झगड़े? जेब खाली होने के बाद खुल रही मरीजों की नींद

Katni Health News: कटनी में हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज के दौरान मरीज और अस्पतालों में विवाद होता है. कारण पॉलिसी की जानकारी की कमी और कवरेज न समझना है. एजेंटों की अस्पष्ट जानकारी से भी समस्याएं बढ़ती हैं, जिससे क्लेम रिजेक्ट होने पर विवाद होते हैं.
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Katni Health Insurance News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े अनुबंधित अस्पतालों की संख्या सीमित है, जहां कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाती है. लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है. इसका मुख्य कारण यह है कि पॉलिसी धारकों को अपनी पॉलिसी की शर्तों, कवरेज और सीमाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे इलाज के समय भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.
निजी अस्पताल प्रबंधन से जुड़े एक मैनेजर का कहना है कि मरीज अक्सर जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचते हैं और केवल इतना बताते हैं कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इसलिए इलाज शुरू किया जाए. लेकिन कई मामलों में जिस बीमारी के इलाज के लिए वे भर्ती होते हैं, वह उनकी पॉलिसी में कवर नहीं होती. ऐसी स्थिति में अस्पताल को इलाज रोकना पड़ता है, जिससे मरीज और परिजनों के साथ विवाद की स्थिति बन जाती है और तनाव बढ़ जाता है.
पूरी जानकारी नहीं देते
अस्पताल प्रबंधन का यह भी कहना है कि कई बार इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचते समय पूरी जानकारी नहीं देते, जिससे ग्राहक भ्रमित रहते हैं. मरीजों को यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकी पॉलिसी में कौन-कौन सी बीमारियां, रूम कैटेगरी और खर्च की सीमा शामिल है. इसी जानकारी की कमी के कारण जब अस्पताल में क्लेम रिजेक्ट होता है तो मरीज इसे धोखा मान लेते हैं और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
क्यों होते हैं विवाद ?
विशेषज्ञों का कहना है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी में आमतौर पर कम विवाद होते हैं क्योंकि उसमें कवरेज स्पष्ट होता है, जबकि व्यक्तिगत पॉलिसियों में जानकारी की कमी बड़ी समस्या बनती है. ऐसे में जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनियां और एजेंट उपभोक्ताओं को पॉलिसी की पूरी और स्पष्ट जानकारी दें. इससे न केवल मरीजों को सही इलाज मिलेगा बल्कि अस्पतालों में होने वाले विवाद भी काफी हद तक कम किए जा सकेंगे.
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