फ्रिज खोलते ही भयानक ब्लास्ट, 108 जगह से क्रैक हुई चेहरे की हड्डियां, अस्पताल में ढाई घंटे चला ऑपरेशन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक बच्चे ने जैसे ही फ्रीज का दरवाजा खोला उसमें विस्फोट हो गया.जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. धमाके से उसका चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. तेज़ धमाके की आवाज़ सुनकर उसकी मां दौड़ी-दौड़ी आई और अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर बेहोश हो गई. फिर उसे गंभीर हालत में जबलपुर के दमोहना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

फ्रिज खोलते ही भयानक ब्लास्ट

दरअसल, कटनी में 14 साल के आर्यन मिश्रा ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला, धमाका हो गया. धमाके से उसका चेहरा क्षत-विक्षत हो गया. तेज आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी-दौड़ी आई और बेटे को खून से लथपथ देखकर बेहोश हो गई. इसके बाद उसे गंभीर हालत में जबलपुर के दमोहना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दमोहना स्थित बड़ेरिया मेट्रो अस्पताल में जब बच्चे की जांच की गई तो पता चला कि उसके चेहरे की हड्डियाँ 108 जगहों से क्रेक हो गई थीं. जिस हालत में बच्चे को अस्पताल लाया गया था, डॉक्टर का मानना ​​था कि उस हालत में उसकी जान बचाना मुश्किल था. विशेषज्ञों की टीम ने ढाई घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया और तब जाकर उसकी जान बच पाई.

108 जगह से क्रैक हुई चेहरे की हड्डियां

बताया जा रहा है कि कटनी निवासी आर्यन मिश्रा ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला, फ्रिज में धमाका हो गया. डॉक्टर के मुताबिक हादसे में बच्चे की नाक और जबड़े की हड्डियाँ टूट गई थीं और सांस की नली के ज़रिए गैस अंदर चली गई थी और वह सांस नहीं ले पा रहा था. ऐसे में गले में छेद करके नली के सहारे वेंटिलेटर लगाया गया. फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है और उसकी हालत में काफी सुधार है और वह खतरे से बाहर है.

