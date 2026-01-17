सोने के बाद मिला कोयले का अकूत भंडार, खनिज विभाग की टीम ने किया सर्वे, लैब में भेजे सैंपल

Katni News Hindi: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सोने के बाद अब कोयले का बड़ा भंडार पाया गया है. जहां पहले ही खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां से एक और बड़ी खबर सामने आई है. बड़वारा जनपद की लोहरवारा ग्राम पंचायत के सलैया केवट इलाके में उमड़ार नदी के किनारे भारी मात्रा में कोयला निकल रहा है. इसके बाद कटनी खनिज विभाग की टीम की तरफ से कोयले की सैंपलिंग की गई. टीम की तरफ से कहा गया है कि सब ठीक रहा तो कटनी में भी सोने की खदान के बाद काले सोने की खदान का गौरव हासिल हो जाएगा

जिला खनिज अधिकारी डॉ रत्नेश दीक्षित ने ZEE News टीम को बताया कि कोयले की खदान की जानकारी मिलने के बाद आज संभागीय खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. उन्होंने बताया कि बड़वारा जनपद की लोहरवारा ग्राम पंचायत के सलैया केवट इलाके में उमड़ार नदी के किनारे भारी मात्रा में कोयला निकल रहा है. वहां सैंपलिंग और सर्वे किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि कोयले का भंडार कितने बड़े क्षेत्र में फैला है. इसके बाद, उसकी गुणवत्ता कैसी है? अगर रिपोर्ट सकारात्मक रही, तो कटनी में नई कोल खदान खुलने की पूरी संभावना है. इससे न सिर्फ राज्य को बड़ा राजस्व मिलेगा.

जांच के लिए भेजे गए सैंपल

वहीं डॉक्टर रत्नेश दीक्षित का कहना है कि कटनी जिले में काला सोना मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं. प्राइम फेस पर कोयला उपलब्ध है, जिसमें एक सीम दिखाई दे रही है. हमने उसका सैंपल लिया है और जांच के लिए भेज दिया है. आगे की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी, उसके बाद ही यहां कोयले की मात्रा का आकलन किया जाएगा.

ड्रिलिंग के बाद ही होगा स्पष्ट

उन्होंने आगे बताया कि प्राइम फेस पर कोयले का एक्सपोजर दिख रहा है. फिलहाल एक सीम दिखाई दे रही है, दूसरी सीम की जानकारी के लिए आगे जांच करनी पड़ेगी. अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि लोग कोयला ले जा रहे हों. वर्तमान में कोयला बहुत अच्छी ग्रेड का दिखाई दे रहा है. यह ऊपरी सतह पर है, लेकिन इसकी मोटाई कम है. आगे गहराई में उपलब्धता है या नहीं, यह ड्रिलिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

नए इलाकों को किया चिन्हित

उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा नए खंडों को नीलाम खंड बनाने के लिए भी टीमें काम कर रही हैं. इसी दिशा में आज विभाग द्वारा अन्य खनिजों के मामलों में भी चिन्हांकन किया गया है. आज बॉक्साइट और लेटराइट खनिज के नए क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया है. उसी क्रम में कोयला क्षेत्र का भी चिन्हांकन किया गया है. यदि अच्छे परिणाम आते हैं तो उसे आगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए लिया जाएगा.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

