कटनी में बंद कमरे में मिला इनकम टैक्स अधिकारी का शव, आखिर कैसे हुई मौत? पुलिस जांच जारी

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Manvendra Pratap Singh News: कटनी जिले के माधव नगर थाना इलाके के बरगवां स्थित इनकम टैक्स रेस्ट हाउस में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां ठहरे एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी का शव बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर भीतर घुसी, जहां पर अधिकारी अचेत अवस्था में पाए गए. पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अधिकारी की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे. वह पिछले लगभग दो वर्षों से कटनी आयकर विभाग में आयकर अधिकारी (आईटीओ) के पद पर सेवाएं दे रहे थे और बरगवां स्थित विभाग के रेस्ट हाउस में रह रहे थे.
ड्राइवर को अनहोनी की आशंका
घटना का खुलासा तब हुआ जब विभाग का शासकीय वाहन चालक सुबह गाड़ी की चाबी लेने उनके कमरे पर पहुंचा. चालक ने काफी देर तक डोरबेल बजाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला. शुरुआती दौर में लगा कि देर रात सोने के कारण वे विश्राम कर रहे होंगे. हालांकि, कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो आसपास के कर्मचारियों और अधिकारियों को अनहोनी की आशंका हुई.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना की सूचना तत्काल माधव नगर थाना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने रेस्ट हाउस पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा. अंदर प्रवेश करने पर मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया. थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आयकर अधिकारी का शव बरामद कर मर्ग कायम कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक के परिजनों को लखनऊ में सूचित कर दिया गया है. परिजनों के कटनी पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.
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