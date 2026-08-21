कटनी में बंद कमरे में मिला इनकम टैक्स अधिकारी का शव, आखिर कैसे हुई मौत? पुलिस जांच जारी

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक अधिकारी की पहचान मानवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले थे. वह पिछले लगभग दो वर्षों से कटनी आयकर विभाग में आयकर अधिकारी (आईटीओ) के पद पर सेवाएं दे रहे थे और बरगवां स्थित विभाग के रेस्ट हाउस में रह रहे थे.



ड्राइवर को अनहोनी की आशंका

घटना का खुलासा तब हुआ जब विभाग का शासकीय वाहन चालक सुबह गाड़ी की चाबी लेने उनके कमरे पर पहुंचा. चालक ने काफी देर तक डोरबेल बजाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला. शुरुआती दौर में लगा कि देर रात सोने के कारण वे विश्राम कर रहे होंगे. हालांकि, कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो आसपास के कर्मचारियों और अधिकारियों को अनहोनी की आशंका हुई.