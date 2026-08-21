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कटनी में बंद कमरे में मिला इनकम टैक्स अधिकारी का शव, आखिर कैसे हुई मौत? पुलिस जांच जारी

Katni Income Tax Officer Death Case: मध्य प्रदेश के कटनी में इनकम टैक्स के रेस्ट हाउस में एक अधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव मिलने से सनसनी फैल गई. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कि अधिकारी की मौत कैसे हुई है?

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Aug 21, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:38 PM IST
कटनी में बंद कमरे में मिला इनकम टैक्स अधिकारी का शव, आखिर कैसे हुई मौत? पुलिस जांच जारी
Image Credit: ZEE MEDIA

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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