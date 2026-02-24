Advertisement
MP Bus Strike: मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या है पूरा मामला?

MP Bus Operators News: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नई परिवहन नीति के विरोध में बस संचालकों ने 2 मार्च 2026 से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. इसको लेकर कटनी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:08 PM IST
MP Transport News: मध्यप्रदेश शासन की नई परिवहन नीति के विरोध में बस संचालकों ने 2 मार्च 2026 से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. इस संबंध में कटनी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया. एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को लागू किए गए नए नियमों में संशोधन करते हुए 29 जनवरी 2026 से निजी बसों को अनुबंधित करने की व्यवस्था प्रभावी की गई है. इसके तहत प्रदेश में गठित सात निजी कंपनियों के साथ बस संचालकों का अनुबंध अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे ऑपरेटर्स ने अपने हितों के खिलाफ बताया है.

एसोसिएशन अध्यक्ष शुभ प्रकाश मिश्रा ने कहा कि नई नीति के कारण बस संचालकों पर अतिरिक्त टैक्स और अन्य शुल्कों का बोझ बढ़ेगा. साथ ही बस परमिट का नवीनीकरण हर छह माह में कराना अनिवार्य किया गया है, जबकि वर्तमान में परमिट पांच वर्ष के लिए स्वीकृत होते हैं और उनका नवीनीकरण भी पांच वर्ष में ही होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से संचालकों पर आर्थिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के ऑपरेटर्स के लिए व्यवसाय चलाना मुश्किल हो जाएगा. बस ऑपरेटर्स ने सरकार से नई परिवहन नीति को तत्काल वापस लेने की मांग की है. साथ ही, चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो 2 मार्च से प्रदेशभर में बसों का संचालन पूरी तरह बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी. एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि हड़ताल की स्थिति में इसका सीधा असर आम यात्रियों की आवाजाही पर पड़ेगा और दैनिक यात्री, छात्र एवं कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित होंगे.

अनुबंध व्यवस्था लागू न की जाए
बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कुशल मिश्रा ने प्रदेश सरकार द्वारा जो नई नीति लाई गई है, जिसके तहत प्राइवेट बस वालों से अनुबंध कराया जाएगा. उसी विषय पर आज हमारी पत्रकार वार्ता थी. हमारी 22 तारीख को सागर जिले में यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 2 मार्च से प्रदेश में बसों की हड़ताल होगी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट बस संचालक अनुबंध नहीं करना चाहता है. हमारी मांग यही है कि यह अनुबंध व्यवस्था लागू न की जाए. यदि सरकार को गाड़ियां चलानी हैं, तो वह अपनी खुद की गाड़ियां चलाए, अपने मार्ग स्वयं तय करे और कंप्यूटर प्रणाली से संचालन करे. इसमें प्राइवेट बस संचालकों को क्यों शामिल किया जा रहा है.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

