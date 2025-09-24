कटनी की धरती से निकलेगा 700000 टन सोना, 50 साल के लिए मुंबई की कंपनी को मिला ठेका, 100 करोड़ का फायदा
कटनी की धरती से निकलेगा 700000 टन सोना, 50 साल के लिए मुंबई की कंपनी को मिला ठेका, 100 करोड़ का फायदा

MP News: एमपी के कटनी जिला में मुंबई की प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनिरल्स द्वारा सोना-चांदी समेत अन्य मिनरल खनन का काम किया जाएगा. कटनी की धरती से 7 लाख टन खनिज निकालने की योजना है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:58 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Katni Gold-Silver Mining: मध्य प्रदेशे के पन्ना जिले में हीरे मिलने से जहां आए दिन लोगों की किस्मत बदलती जा रही है वहीं दूसरी तरफ एमपी के विभिन्न जिले गोल्ड के खदान में तब्दिल हो रहे हैं. सिंगरौली के बाद कटनी जिला में भी सोना-चांदी और अन्य खनिजों की खदान शुरू की जा रही है. यहां करीब 7 लाख टन सोना-चांदी और मिनरल निकालने की योजना है. इसके लिए मुंबई की प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स को 50 साल की लीज मिली है.

सिंहरौली के बाद अब कटनी की बारी
सिंहरौली में जहां 18 हजार टन से भी अधिक सोने का भंडार खोजा गया है वहीं मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल कटनी के इमलिया गांव में साढ़े 6 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कर करीब 7 लाख टन सोना-चांदी समेत अन्य मिनरल निकाले जाने की योजना है. ये काम आने वाले 6 महीने में शुरू कर दिया जाएगा. 

जिले को मिलेगा 100 करोड़ का राजस्व
खनन का काम मुंबई स्थित प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनिरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कंधो पर लिया है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 50 साल का लीज भी अप्रूव हुआ है. इस दौरान कटनी जिले को टैक्स के रुप में कंपनी 100 करोड़ से भी अधिक का राजस्व देगी. 

कटनी में रोजगार की छाएगी बाहार
सोना-चांदी समेत अन्य मिनरल मिलने से यहां भविष्य में ज्वेलरी निर्माण की यूनिट स्थापित करने का प्लान है. ज्वेलरी यूनिट के सेटअप होने से जिले में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि मार्च 2026 तक यहां जमीनी कार्रवाई से लेकर मशीनरी लगाने तक का कार्य किया जाना है. माइनिंग प्रोजेक्ट ने कटनी में एयरपोर्ट निर्माण की भी उम्मीद बढ़ा दी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कटनी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

;