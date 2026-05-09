AI चेक पोस्ट से अवैध खनिज परिवहन पर लगेगी रोक, पहले ही दिन खनिज विभाग ने वसूला 13 लाख का जुर्माना

AI Checkpost Katni: कटनी जिले में अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कटनी-बड़वारा हाईवे पर AI आधारित मानव रहित चेक पोस्ट शुरू किया है. पहले ही दिन तीन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख रुपए की वसूली की गई.
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AI Checkpost Katni: कटनी जिले में अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मानव रहित चेक पोस्ट शुरू कर दिया है. कटनी-बड़वारा हाईवे स्थित सुखी टैंक के पास लगाए गए हाईटेक सिस्टम से वाहनों की स्वतः जांच की जा रही है. पहले ही दिन तीन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख रुपए की वसूली की गई.
कैमरों व ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास सिस्टम से जुड़े इस नेटवर्क के माध्यम से बिना रॉयल्टी या फर्जी दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान तुरंत हो रही है. जिला कमांड सेंटर और भोपाल मुख्यालय से इसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है.
हाईटेक सिस्टम से वाहनों का जांच
रत्नेश दीक्षित उपसंचालक खनिज विभाग ने बताया कि एआई तकनीक से खनिज परिवहन की प्रभावी निगरानी संभव हुई है. इससे अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगेगा, राजस्व की चोरी रुकेगी और आगे अन्य हाइवे पर भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी. एआई तकनीक से हो रही वाहनों की जांच नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट पर हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो हाइवे से गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं. कैमरे यह भी जांच रहे हैं कि वाहन में कौन-सा खनिज लोड है और उसकी मात्रा क्या है? यह सिस्टम सीधे खनिज विभाग के ई-ट्रांजिट पास (ईटीपी) पोर्टल से जुड़ा है. जैसे ही कोई वाहन चेक पोस्ट से गुजरता है, सिस्टम उसके दस्तावेजों का ऑनलाइन मिलान करता है, यदि वाहन बिना वैध ईटीपी, बिना रॉयल्टी भुगतान या संदिग्ध स्थिति में पाया जाता है, तो तत्काल अलर्ट जारी होता और संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
कुछ महीने पहले तैयार हुआ था चेक पोस्ट
विभाग के अनुसार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद, कुछ महीने पहले चेक पोस्ट बनाने का काम पूरा किया गया था. अब जिला खनिज कार्यालय में एक खास कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जा रही है.
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