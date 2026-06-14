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कटनी में भीषण सड़क हादसा: ओवरलोड हाइवा ने बस को मारी टक्कर, महिला समेत 3 की मौत, 19 यात्री घायल

Katni Road Accident: कटनी में भीषण सड़क हादसा हो गया. हाईवा और बस की टक्कर में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकी 19 लोग घायल हो गए हैं. हादसा कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक ब्रिज के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद बस पलट गई.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Pooja
Published: Jun 14, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:54 PM IST
कटनी में भीषण सड़क हादसा: ओवरलोड हाइवा ने बस को मारी टक्कर, महिला समेत 3 की मौत, 19 यात्री घायल

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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