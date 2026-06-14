बस में 34 लोग सवार थे

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया.बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और डायल-112 सेवा व एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि बस और ओवरलोडेड हाइवा ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और राहत कार्य शुरू कर दिया है. बस में 34 लोग सवार थे. क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और हाइवा ट्रक को सड़क से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.