राज्य चुनें
Katni Road Accident: मध्य प्रदेश के कटनी में रविवार की दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत लमतरा फाटक ब्रिज के समीप एक हाईवा और एक बस की जोरदार भिड़ंत हो गई. हाईवा से टकराकर यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे बस सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
बताया जाता है कि कटनी से विजयराघवगढ़ जा रही गुप्ता बस सर्विस की एक बिना नंबर की बस जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया के समीप लामता ब्रिज के पास पहुंची, तो सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी. बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही बस सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो दर्जन से ज्याद लोग घायल हो गए. मृतकों में एक महिला और दो पुरुषों शामिल हैं.घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया.
बस में 34 लोग सवार थे
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया.बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और डायल-112 सेवा व एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि बस और ओवरलोडेड हाइवा ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और राहत कार्य शुरू कर दिया है. बस में 34 लोग सवार थे. क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और हाइवा ट्रक को सड़क से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं. दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.
तीन लोगों की मौत और 19 घायल
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने घटना पर खुद व्यक्त करते हुए तीन लोगों की मौत और 19 घायलों की पुष्टि की है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट