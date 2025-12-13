MP की आंगनबाड़ी व्यवस्था पर फिर सवाल, श्योपुर के बाद कटनी में बकरियों संग भोजन कर रहे बच्चे, स्टाफ गायब

Katni Aanganwadi Viral Video-मध्यप्रदेश में बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है. श्योपुर में बच्चों को रद्दी कागज पर खाना परोसे जाने के मामले के बाद अब कटनी जिले से सामने आया एक वीडियो प्रशासन और महिला-बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. वीडियो में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ-साथ बकरियां भी वहीं खाना खा रही हैं.

जर्जर निजी भवन में संचालित हो रहा केंद्र

यह मामला कटनी जिले ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम कोठी के सेहरा टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का है. शनिवार को सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि केंद्र एक जर्जर निजी भवन में संचालित हो रहा है. बच्चे जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन कर रहे हैं और उनके ठीक पास बकरियां भी भोजन कर रही हैं. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों ही मौके पर मौजूद नहीं थीं, जिससे बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुपरवाइजर को नोटिस जारी

मामले की जानकारी मिलते ही परियोजना अधिकारी आरती यादव ने लापरवाही को गंभीर मानते हुए सेक्टर सुपरवाइजर को नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं गांव का दौरा करेंगी और आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा. साथ ही केंद्र के संचालन और जिम्मेदारों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

गांव से 2 किलोमीटर दूर भवन

ग्रामीणों का आरोप है कि सेहरा टोला के लिए स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन मनमाने ढंग से बैगा मोहल्ले में बनाया जा रहा है, जो गांव से करीब दो किलोमीटर दूर है. इतनी दूरी होने के कारण छोटे बच्चों का केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं.

बैगा समाज ने किया विरोध

ग्रामीणों ने बताया कि पहले बैगा समाज के विरोध के बाद विभाग ने भवन निर्माण दूसरी जगह शुरू करने की बात कही थी. उस समय अधिकारियों ने सेहरा टोला में नया आंगनबाड़ी भवन बनाने और नई कार्यकर्ता, सहायिका की नियुक्ति का आश्वासन दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद न तो भवन का निर्माण पूरा हुआ और न ही नियुक्तियां की गईं. मजबूरी में केंद्र एक अनुपयुक्त निजी मकान में बिना स्टाफ के संचालित किया जा रहा है.

निजी मकान में पढ़ रहे बच्चे

एक ग्रामीण ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र गांव में न होने के कारण बच्चों को एक निजी मकान में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंन आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की यहां नियुक्ति हुई है, वे रोजाना केंद्र में नहीं आतीं और बच्चों को न तो शिक्षा दी जा रही है और न ही सही देखभाल. फिलहाल केंद्र रसोइयों के भरोसे चल रहा है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर गांव के अंदर ही आंगनबाड़ी भवन बनवाने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है.

श्योपुर से भी आया था ऐसा मामला

इसी तरह की घटना श्योपुर जिले के विजयपुर से भी सामने आई थी, जहां माध्यमिक शाला में बच्चों की थाली की जगह रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने का मामला सामने आया था. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने स्कूल प्रभारी को निलंबित कर दिया था और मिड-डे मील सप्लाई करने वाले स्व-सहायता समहू का टेंडर रद्द कर दिया था.

यह भी पढ़ें-फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!