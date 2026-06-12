झोपड़ी में फर्जी डिग्री से चल रहा था दवाखाना, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया क्लिनिक

क्लिनिक और दवाइयां की गईं सील

सच्चाई सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना देर किए कार्रवाई की. टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रही उस झोपड़ीनुमा क्लिनिक को पूरी तरह से सील कर दिया. इसके साथ ही वहां बिना अनुमति के रखी गई सभी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों और इलाज के उपकरणों को जब्त कर अपने कब्जे में लिया. कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपी पिता-पुत्र को सख्त समझाइश दी कि वे भविष्य में बिना वैध कागजात के ऐसा कोई काम न करें. फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी कथित डिग्रियों और अन्य दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.