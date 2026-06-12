झोपड़ी में फर्जी डिग्री से चल रहा था दवाखाना, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया क्लिनिक

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Katni Clinic Sealed-कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विकासखंड से स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के ग्राम बकेली में एक झोपड़ीनुमा क्लिनिक के अंदर बिना किसी वैध डिग्री के अवैध रूप से मरीजों का इलाज किया जा रहा था. इस फर्जी दवाखाने को कोई और नहीं, बल्कि पिता-पुत्रा झोलाछाप डॉक्टर संचालित कर रहे थे.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब क्लिनिक का वीडियो वायरल हुआ. वायरल वीडियो में पिता-पुत्र ग्रामीणों का इलाज करते हुए दिखाई दिए. अस्पताल के नाम पर बनाई गई इस झोपड़ी में मरीजों को बांस के खंभे के सहारे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही थीं. इसके साथ ही वहां पर भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयों का जखीरा भी जमा कर के रखा गया था.
हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के जरिए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा, विभाग तुरंत हरकत में आ गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राज सिंह ठाकुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया और जांच व कार्रवाई के लिए बकेली गांव भेजा.
फर्जी डिग्री पर कर रहे थे इलाज
स्वास्थ्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. जब टीम ने वहां मौजूद डॉक्टर पिता-पुत्री सीपी नाहर और भूपेंद्र नाहर से उनकी मेडिकल डिग्री और क्लिनिक के वैध दस्तावेज मांगे, तो वे कोई भी कागज पेश नहीं कर सके. जांच में यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि पिता-पुत्र दोनों के पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है, जिसके आधार पर वे एलोपैथी पद्धित से किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट या इलाज कर सकें.
क्लिनिक और दवाइयां की गईं सील
सच्चाई सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना देर किए कार्रवाई की. टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रही उस झोपड़ीनुमा क्लिनिक को पूरी तरह से सील कर दिया. इसके साथ ही वहां बिना अनुमति के रखी गई सभी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों और इलाज के उपकरणों को जब्त कर अपने कब्जे में लिया. कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपी पिता-पुत्र को सख्त समझाइश दी कि वे भविष्य में बिना वैध कागजात के ऐसा कोई काम न करें. फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी कथित डिग्रियों और अन्य दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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