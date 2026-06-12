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झोपड़ी में फर्जी डिग्री से चल रहा था दवाखाना, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया क्लिनिक

Katni News-कटनी के विजयराघवगढ़ में फर्जी डिग्री के पिता-पुत्र झोपड़ी नुमा क्लिनिक चला रहे थे. वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. फर्जी डिग्री के साथ संचालित हो रहे इस क्लिनिक को स्वास्थ्य विाग की टीम ने सील कर दिया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:07 PM IST
झोपड़ी में फर्जी डिग्री से चल रहा था दवाखाना, स्वास्थ्य विभाग ने सील किया क्लिनिक

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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