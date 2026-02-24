कटनी में वकीलों का फूटा गुस्सा, FIR वापसी की मांग पर दूसरे दिन भी चक्का जाम, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

Katni Lawyers Strike News: कटनी जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों का विरोध दूसरे दिन भी नहीं थमा. कुछ अधिवक्ताओं पर मारपीट का मामला दर्ज होने से नाराज वकीलों ने लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन किया. पहले दिन से ही उनकी मांग रही कि पुलिस अधीक्षक स्वयं न्यायालय आकर बात करें. मांग पूरी न होने पर आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया. हालात को देखते हुए कोर्ट के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई.

वहीं धरना-प्रदर्शन के दौरान वकील इस बात पर अड़े रहे कि जिन छह अधिवक्ताओं पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए. उनका कहना था कि जब तक केस खत्म नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो सड़क जाम भी चलता रहेगा. वकीलों ने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ है. इसी मांग को लेकर दूसरे दिन भी कोर्ट के सामने नारेबाजी होती रही.

वकीलों में काफी रोष

हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और वकीलों से चर्चा कर जाम खुलवाया. बातचीत के बाद यातायात तो शुरू हो गया, लेकिन वकीलों की नाराजगी कम नहीं हुई. अधिवक्ताओं का कहना है कि वे न्यायालय का बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ पुलिस प्रशासन के विरोध में हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस अधीक्षक ने खुद आकर संवाद नहीं किया, तो आंदोलन और तेज होगा. आगे चलकर पुतला दहन और हाईवे जाम जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.

दोबारा जांच की जाएगी

वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर घटना के तथ्यों के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई थी. वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने बिना सही जांच के फर्जी मामला बनाया है. इस पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए सभी बिंदुओं और तथ्यों की दोबारा जांच की जाएगी. जांच में जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी, उसे नियमों के तहत किया जाएगा.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

