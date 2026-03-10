MP के कटनी में बड़ा हादसा, NH-43 कार-बाइक में भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत

Katni District Road Accident: कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एनएच-43 पर बाइक और कार की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कटनी की तरफ से तेज रफ्तार में आ ही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई. घटना रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है. जो जगतपुर-उमरिया गांव के बीच हुई है. बताया जा रहा है कि कार उल्टी दिशा में तेज रफ्तार से आ रही थी, ऐसे में टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

कटनी से उमरिया की तरफ जा रहे थे बाइक सवार

बाइक पर सवार युवक कटनी से उमरिया की तरफ जा रहे थे. लेकिन, जैसे ही वह जगतपुर उमरिया गांव के पास आने वाले चपहनी मोड़ पर पहुंचे तो उल्टी दिशा में आ रही तेज रफ्तार कार ने सीधी टक्कर मार दी. घटना में चारों युवक उछल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं घटना के बाद नेशनल हाईवे पर अचानक से ट्रैफिक भी लग गया.

सभी बाइक सवारों को तुरंत ही बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था. लेकिन, यहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है. फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि मृतकों के पास से मिले सामान और बाइक नंबर के आधार पर सभी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. वहीं कार में सवार दो लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें बड़वारा में प्राथमिक इलाज के बाद कटनी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. कटनी एसपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जबकि मामले की और जानकारी जुटाई जा रही है. क्योंकि हादसा रात के वक्त का था. ऐसे में जांच हो रही है.

