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बारात में उड़ रहे थे 'मनोरंजन बैंक' के नोट, युवक बारातियों से भिड़ा, जमकर हुआ बवाल, कहा-ये राष्ट्रपिता का अपमान है

Katni News-कटनी में बारात के दौरान मनोरंजन बैक के नकली नोट उड़ाने पर विवाद हो गया. इन नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छपी थी, जिसे लेकर एक युवक ने विरोध किया तो बारातियों ने जमकर मारपीट की. पीड़ित ने बुधवार को कलेक्टर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  NITIN CHAWRE|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 21, 2026, 06:29 PM IST
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बारात में उड़ रहे थे 'मनोरंजन बैंक' के नोट, युवक बारातियों से भिड़ा, जमकर हुआ बवाल, कहा-ये राष्ट्रपिता का अपमान है

Ruckus Over Fake News-मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक बेहद अनोखा लेकिन गंभीर मामला सामने आया है, जहां शादी के जश्न में नकली नोट उड़ाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. बारात में बारातियों द्वारा मनोरंजन बैंक के नकली नोट हवा में उड़ाए जा रहे थे, जो सड़क पर गिरकर लोगों के पैरों के नीचे आ रहे थे. इन नकली नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होने के कारण एक युवक ने इसे बापू का अपमान बताते हुए विरोध किया. इस बात पर बाराती इस कदर भड़क गए कि उन्होंने युवक के साथ बदसलूकी की. इस घटना से आहत होकर पीड़ित युवक ने सीधे कलेक्टर आशीष तिवारी से लिखित शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, कटनी निवासी बाबू उर्फ अविनाश नामदेव ने जिला कलेक्टर को सौंपे गए शिकायती पत्र में बताया कि यह घटना 9 मई की रात की है. माई जी की नदी क्षेत्र से एक बारात गुजर रही थी. बारात में शामिल लोग बड़े उत्साह में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नकली नोट हवा से उड़ा रहे थे. देखते ही देखते ये नोट सड़क पर बिखर गए और आने-जाने वाले लोगों के कदमों में आने लगे. 

विरोध करने पर मारपीट की 
इसी दौरान वहां से गुजर रहे अविनाश नामदेव ने बारातियों से ऐसा करने से मना किया और कहा कि यह राष्ट्रपिता का अपमान है. युवक द्वारा टोकना बारातियों को नागवार गुजरा और बारात में मौजूद कुछ लोग उल्टे अविनाश पर भड़क गए. पीड़ित का आरोप है कि बारातियों ने उसके साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसे जानबूझकर धक्का देकर सड़क किनारे नाली में गिरा दिया. इतना ही नहीं, विरोध जारी रखने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. 

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युवक ने लगाई न्याय की गुहार
शिकायतकर्ता अविनाश नामदेव का स्पष्ट कहना है कि नोटों पर मनोरंजन बैंक लिख देने भर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोटों का इस तरह का अपमानजनक इस्तेमाल उचित नहीं ठकराया जा सकता. बापू का पूरे विश्व  में सम्मान है और मनोरंजन के नाम पर उनकी गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. युवक ने कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे नकली नोटों की छपाई में राष्ट्रपिता की तस्वीर के उपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए. इस तरह की हरकत करने वाले और विरोध करने पर मारपीट व धमकी देने वाले दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

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