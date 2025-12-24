साहब जिंदा हूं...कहिए तो मरकर दिखाऊं, कागजों में मृत किसान पहुंचा कलेक्ट्रेट, लगाई न्याय की गुहार

Alive Farmer Declared Dead-मध्यप्रदेश के कटनी जिले में का कलेक्ट्रेट कार्यालय उस समय चर्चा का केंद्र बन गया, जब एक किसान ने खुद के जीवित होने का सबूत देने के लिए कलेक्टर के पास पहुंचा. रीठी तहसील के ग्राम गुरजीकला निवासी किसान रामभरण विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण वह अपनी धान की फसल नहीं बेच पा रहे हैं. किसान ने न्याय की गुहार लगाई है.

मृत घोषित करने का दावा

​किसान रामभरण विश्वकर्मा कलेक्टर आशीष तिवारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे. किसान का दावा था कि उन्हें समर्थन मूल्य पर 250 क्विंटल धान बेचनी है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पंजीयन कराया था. लेकिन, ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव की कथित लापरवाही के कारण उनकी समग्र ईडी में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है.

कहिए तो मरकर दिखाऊं

इसकी शिकायत लेकर किसान जिला कलेक्टर के पास पहुंचा और कहा साहब, मैं जीवित हूं. कहिए तो मरकर दिखाऊं किसान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

कलेक्टर ने कराई जांच

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत जांच के निर्देश दिए. लेकिन जब रिकॉर्ड्स को खंगाला गया तो यह पूरी कहानी ही पलट गई. मामला कुछ और ही सामने आया. कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने किसान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. किसान रामभरण विश्वकर्मा ने जो धान का पंजीयन कराया था, वह उनके नाम पर नहीं बल्कि उनके दादा रामनाथ बढ़ई के नाम पर था.

दादाजी के नाम पर था धान पंजीयन

सरकारी ​रिकॉर्ड के अनुसार रामनाथ बढ़ई की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है. चूंकि पंजीयन मृतक के नाम पर था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया. रामभरण विश्वकर्मा को व्यक्तिगत रूप से मृत घोषित नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के कारण अपने दादा जी के नाम पर पंजीयन कराया था. यह पूरी उलझन किसान की अपनी खुद की गलती के कारण हुई.

