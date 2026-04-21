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पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप

Katni News: कटनी जिले के विलायत कला गांव में अपनी पत्नी के मायके चले जाने से नाराज एक युवक ने अपने ही घर में आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि पूरा घर और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. इस घटना के दौरान घर के अंदर रखा एक गैस सिलेंडर भी फट गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:39 AM IST
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पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बड़वारा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले विलायत कला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक पारिवारिक विवाद और अचानक आए गुस्से के एक पल ने कभी खुशहाल रहे एक घर को पूरी तरह तबाह कर दिया. जानकारी के अनुसार एक युवक का अपनी पत्नी के साथ किसी घरेलू बात पर झगड़ा हो गया जिसके बाद पत्नी इस कहा-सुनी से नाराज होकर अपने मायके चली गई. पत्नी के चले जाने से आग-बबूला हुए पति ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ही घर में आग लगा दी.

सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप
पलक झपकते ही आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. धुआं उठता देख गांव वाले मदद के लिए दौड़ पड़े. लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में लाना मुश्किल साबित हुआ. इसी बीच घर के अंदर रखा एक कुकिंग गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया. इस धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि उससे पूरा इलाका दहल गया. सौभाग्य से, उस समय घर के अंदर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई और किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ.

जानिए पूरा मामला
यह घटना रविवार शाम को बड़वारा पुलिस थाने क्षेत्र में आने वाले विलायत कला गांव में हुई. घटना तब शुरू हुई जब विलायत कला के रहने वाले कौशलेंद्र का अपनी पत्नी से किसी घरेलू मामले पर झगड़ा हो गया. जैसे-जैसे विवाद बढ़ा उसकी पत्नी नाराज होकर अपने माता-पिता के घर चली गई. घर में अकेला रह जाने पर उस युवक ने गुस्से में आकर अपने ही घर में आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में पूरा घर लपटों की चपेट में आ गया.

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सूचना मिलते ही बड़वारा पुलिस थाने के प्रभारी के.के. पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है. 

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