कटनी में झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ा एक्शन, अवैध क्लीनिक सील, 50 तरह की दवाइयां जब्त

Katni Illegal Clinic Seal: झोलाछाप डॉक्टरों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने निरीक्षण किया और उसके बाद बरवारा विकासखंड के विलायतकला गांव में ‘बेस्ट केयर क्लिनिक’ के नाम से चल रहे एक अवैध क्लिनिक पर छापा मारा. गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने तुरंत क्लिनिक को सील कर दिया.
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Katni Illegal Clinic Seal: कटनी जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी करने वाले ठेकेदारों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने निरीक्षण किया और उसके बाद बरवारा विकासखंड के विलायतकला गांव में ‘बेस्ट केयर क्लिनिक’ के नाम से चल रहे एक अवैध क्लिनिक पर छापा मारा. गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने तुरंत क्लिनिक को सील कर दिया.
प्रशासन की कार्रवाई
मुख्य स्वास्थ अधिकारी डॉ. राज सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बड़वारा के विलायतकला में “बेस्ट केयर क्लीनिक” के नाम से एक अवैध क्लीनिक संचालित हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है. जिस पर क्लीनिक पर जिला स्तरीय टीम ने छापामार कार्रवाई की. जांच के दौरान पाया गया कि क्लीनिक का संचालन जाकिर हुसैन द्वारा किया जा रहा था.
बेस्ट केयर क्लिनिक सील
उन्होंने स्वयं को बीएएमएस डिग्रीधारी बताया, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही, मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में अनिवार्य पंजीयन भी नहीं कराया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बिना किसी वैध अनुमति के क्लीनिक संचालित किया जा रहा था। परिसर में 5 बिस्तर तथा एलोपैथी दवाइयां मिलीं, जिनसे मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। जबकि बीएएमएस चिकित्सक को केवल आयुर्वेद पद्धति से उपचार की अनुमति होती है, इसके बावजूद एलोपैथी पद्धति से इलाज किया जा रहा था।
50 प्रकार की दवाइयां जब्त
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए मध्यप्रदेश उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंध स्थापना अधिनियम 1973 की धारा 3 एवं 4 के तहत कार्रवाई करते हुए क्लीनिक से 50 प्रकार की दवाइयां जब्त की गईं और क्लीनिक को सील कर दिया गया.
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