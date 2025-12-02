Advertisement
कटनी में मजदूर ने कलेक्ट्रेट में मचाया बवाल, कलेक्टर के केबिन के सामने खुद पर डाला पेट्रोल

Katni News-कटनी में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में एक मजदूर ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल कर आत्मदाह का प्रयास किया. पूरा घटनाक्रम कलेक्टर केबिन के सामने हुआ, जिसपर वहां मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया. इस पूरे घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पेट्रोल डालते हुए दिख रहा है. युवक ने बताया कि वह पिछले एक साल से गुहार लगाने के लिए आ रहा है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:44 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के कटनी कलेक्ट्रेट में मंगलवार की जनसुनवाई के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के धुरी गांव निवासी मजदूर भारत पटेल ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया. यह पूरी घटना कलेक्टर केबिन के ठीक बाहर हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और आग लगाने से रोक दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को हिरासत में लेकर अस्पताल भिजवाया गया. 

क्यों उठाया युवक ने कदम
पीड़ित भारत पटेल का आरोप है कि वह एक साल से लगातार जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलता है. उसने बताया कि 23 दिसंबर 2024 को गांव के कुछ दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में उससे मारपीट की थी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थीं. आर्थिक तंगी के कारण वह अब आगे इलाज नहीं करवा पा रहा है. उसका कहना है कि सरकारी अस्पताल में भी उसे उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है. 

कलेक्टर की बात सुनकर हुई नाराज
भारत के अनुसार, आज उसने कलेक्टर को पूरा मामला बताया, लेकिन उन्हें फिर वही सालह मिली कि जिला अस्पताल में जाकर इलाज करवाएं. इससे वह निराश और गुस्सा हो गया. इसी बात से नाराज होकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया. वहीं मामले को लेकर कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि फरियादी जनसुनवाई में मिला था, उसने स्वास्थ्य समस्या बताई, जिस पर मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देश दिए. ऑर्थोपेडिक सर्जन का अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया. इसके बावजूद बाहर निकलते ही उसने यह अप्रिय कदम उठाया. उसे जिला अस्पताल में भेजा गया है और इलाज जारी है. 

न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी
इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि फरियादी की शिकायतें सुनी गई हैं. यदि कोई पक्षपात या अन्य समस्या पाई जाती है तो उस पर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

