10 साल के मासूम को जबड़े में दबाकर जंगल ले गया तेंदुआ, झाड़ियों में मिला शव, बहन के साथ लकड़ी बीनने गया था

Leopard Killed Child-मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है. विजयराघवगढ़ तहसील के घुनौर गांव में मंगलवार दोपहर एक 10 साल के मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुआ बच्चे को जबड़े में दबाकर घने जंगल की ओर ले गया. उसके साथ मौजूद बच्चों ने जब शोर मचाया तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत दे हो चुकी थी. बच्चे का शव जंगल में झाड़ियों में मिला.

लकड़ी बीनने गया था बच्चा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घुनौर गांव का रहने वाला राज कोल अपनी बड़ी बहन और कुछ दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया था. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक राज पर झपट्टा मार दिया. बच्चे को बचाने का मौका किसी को नहीं मिला और तेंदुआ उसे उठाकर जंगल के अंदर ले गया. इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल की ओर दौड़े और बच्चे को ढूंढने की कोशिश की. लंबी तलाश के बाद राज का शव जंगल के भीतर करीब 500 मीटर अंदर झाड़ियों के बीच मिला.

तेंदुए की तलाश तेज

इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गौरव शर्मा के नेतृत्व में इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. तेंदुए की लोकेशन पता करने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है. वन विभाग की टीम तेंदुए के पदचिन्हों के आधार पर उसक दिशा का पता लगाने में जुटी है. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

ग्रामीणों ने लगाया आरोप

इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता देखी जा रही थी. इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि अगर गश्त बढ़ाई जाती या तेंदुए को पहले पकड़ने के प्रयास किए जाते, तो मासूम की जान बचाई जा सकती थी.

गाय का शिकार कर रहा था तेंदुआ

घटना को लेकर सब डिविजनल ऑफिसर सुरेश बरोले ने बताया कि राज कोल अपनी बहन के साथ जंगल से लगे राजस्व क्षेत्र में लकड़ी बीनने गया था. उसी दौरान झाड़ियों में एक तेंदुआ गाय का शिकार कर रहा था. जैसे ही बच्चा नजदीक पहुंचा तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल की ओर खींच ले गया. करीब एक घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर मिला. फिलहाल तेंदुए की तलाश लगातार जारी है.

