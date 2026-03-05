Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3130895
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

बम धमाकों से दहला कटनी, घर में घुसकर दागे देसी बम, मासूम और महिलाएं आईं चपेट में

Katni News-कटनी के बंगला लाइन कैंप में पुरानी रंजिश के चलते अचानक हिंसक झड़प हो गई. दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर कई देसी बम दे मारे. जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बम धमाकों से दहला कटनी, घर में घुसकर दागे देसी बम, मासूम और महिलाएं आईं चपेट में

Katni Desi Bombs Firing-मध्यप्रदेश के कटनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हुए आपसी विवाद में जमकर बमबाजी हुई. इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. यह घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. 

हमलावरों ने अचानक किया हमला
बताया जा रहा है कि हमलवार पूरी तैयारी के साथ आए थे. प्रत्यक्षदर्शी सचिन यादव ने बताया कि दोपहर में करीब 10 से 12 लोग अचानक एक घर पर पहुंच गए. उन्होंने देसी बम फेंकना शुरू कर दिए. बम के धमाके इतने तेज थे कि आसपास के घरों तक तेज आवाज गूंज गई और घरों की खिड़कियां तक हिल गईं. इस हमले में बच्चे और महिलाएं झुलस गए. 

दोनों पक्षों के बीच हुआ था विवाद
स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच एक-दो दिन पहले भी विवाद हुआ, लेकिन वह शांत हो गया था. इसी विवाद का बदला लेने के लिए एक पक्ष ने देसी बम से हमला किया. इस घटना में 5 नाबालिग और 2 महिलाएं घायल हुईं हैं. नाबालिग घटना के समय घर के पास खेल रहे थे तो कुछ आसपास मौजूद थे. घायलों का इलाज जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में भारी पुलिस तैनात
इस घटना की सूचना मिलते ही माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की टीम ने घटनास्थाल से साक्ष्य जुटाए हैं, वहीं बम मारने वाले कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है. घटना को लेकर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. अन्य आरोपियों की पहचान उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-CG में दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, पुलिस ने ढेर किया 5 लाख का इनामी नक्सली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsKatni Newskatni desi bomb firing

Trending news

Priyanshi Prajapati
जीता सिल्वर, फिर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से फंसी MP की बेटी; ऐसे आई वापस
rang panchami
होली तो बीत गई, लेकिन कब है रंग पंचमी? MP में खेली जाएगी अनोखी होली
mp news
MP में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, सीनियर मंत्री हो सकते हैं बाहर, मची खलबली
Mohan Yadav
खाड़ी देशों में रह रहे MP के लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी ये खास सुविधा
Holi 2026
होली तो बीत गई, लेकिन पुलिस वालों ने एक दिन बाद क्यों खेली होली? जानें वजह
Vishnu Deo Sai
मुख्यमंत्री निवास में रंगों की बौछार, CM साय ने अधिकारियों-कर्मचारियों संग खेली होली
mp news
लापरवाही ने ली जान! एंबुलेंस का गेट खुला रहा और फर्श पर पड़े रहे घायल BJP नेता, मौत
chhattisgarh news
कांग्रेस ने फिर खेला फूलो देवी नेताम पर दांव, राज्यसभा के लिए दोबारा मिला टिकट
mp news
देवास के नांदला में 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, 6 किसानों को लाखों का नुकसान
mp news
भोपाल में अस्पताल मौत पर कोहराम, परिजनों ने किया पथराव, एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल