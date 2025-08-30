कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर, परिवार में लौटी खुशियां
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902946
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर, परिवार में लौटी खुशियां

katni News: कटनी जिले में पुलिस ने मुस्कान अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. जनवरी से अब तक गुमशुदा हुए 159 नाबालिग लड़कियों और 34 लड़कों में से पुलिस ने 155 लड़कियों और सभी 34 लड़कों को ढूंढ निकाला है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर, परिवार में लौटी खुशियां

Katni Muskaan Abhiyan: मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में नाबालिग लड़के-लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इनमें से दो मामले मानव तस्करी से जुड़े पाए गए हैं, जबकि ज़्यादातर मामलों में प्रेम-प्रसंग और घरेलू कलह ही वजहें हैं. राहत की बात यह है कि मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को अब तक बड़ी कामयाबी मिली है.

यह भी पढ़ें: Katni News: इधर मिली लापता अर्चना तिवारी, उधर पता बताने वाले को मिला 51 हजार का इनाम; किसने दिया

 

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता
कटनी जिले के एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि जनवरी से अब तक जिले से 159 नाबालिग लड़कियां और 34 लड़के लापता हुए थे. मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने दक्षिण, राजस्थान, जयपुर, झांसी जैसे देश भर के विभिन्न राज्यों से 155 नाबालिग लड़कियों और 34 लड़कों को ढूंढकर उनके परिवारों को सुरक्षित सौंप दिया है. इस दौरान मानव तस्करी के दो गंभीर मामले भी सामने आए. पहला मामला रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र का था, जहां एक महिला ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर झांसी में बेच दिया और उससे जबरन शादी कर ली. दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का था, जहां भी एक महिला ने नाबालिग लड़की को राजस्थान में बेचा था. दोनों ही मामलों में पुलिस ने पीड़ित लड़कियों को बरामद कर उनके परिवारों को सौंप दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

4 लापता लड़कियों और 3 लड़कों की तलाश
फिलहाल पुलिस 4 लापता नाबालिग लड़कियों और 3 लड़कों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें ढूंढकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा. एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि गुमशुदगी के करीब 60 फीसदी मामले प्रेम-प्रसंग से जुड़े हैं, जबकि 40 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां नाबालिग या तो अपने परिवार से नाराज होकर या फिर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए थे.

रिपोर्ट- नितिन चावरे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कटनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Katni Newsmp news

Trending news

Bilaspur News
पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने किया कांड
mp news
खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान
mp news
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष
gariaband news
भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अनोखी परंपरा
indore news
समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी
CG News
CG में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को मिलेगा पेट्रोल
mp news
उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर ग्रामीणों का भूख हड़ताल, आमरण अनशन की दी चेतावनी
mp news
'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ
mp news
गणेश जी के पंडाल में छलका बच्चों का दर्द, भगवान से मांगा स्कूल, चिट्ठी हुई वायरल
niwari news
केंद्रीय मंत्री और कलेक्टर के सामने शर्मनाक हरकत! लड़के-लड़कियों के बीच कराया खेल
;