कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर, परिवार में लौटी खुशियां

Katni Muskaan Abhiyan: मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में नाबालिग लड़के-लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इनमें से दो मामले मानव तस्करी से जुड़े पाए गए हैं, जबकि ज़्यादातर मामलों में प्रेम-प्रसंग और घरेलू कलह ही वजहें हैं. राहत की बात यह है कि मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को अब तक बड़ी कामयाबी मिली है.

मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता

कटनी जिले के एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि जनवरी से अब तक जिले से 159 नाबालिग लड़कियां और 34 लड़के लापता हुए थे. मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने दक्षिण, राजस्थान, जयपुर, झांसी जैसे देश भर के विभिन्न राज्यों से 155 नाबालिग लड़कियों और 34 लड़कों को ढूंढकर उनके परिवारों को सुरक्षित सौंप दिया है. इस दौरान मानव तस्करी के दो गंभीर मामले भी सामने आए. पहला मामला रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र का था, जहां एक महिला ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर झांसी में बेच दिया और उससे जबरन शादी कर ली. दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का था, जहां भी एक महिला ने नाबालिग लड़की को राजस्थान में बेचा था. दोनों ही मामलों में पुलिस ने पीड़ित लड़कियों को बरामद कर उनके परिवारों को सौंप दिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

4 लापता लड़कियों और 3 लड़कों की तलाश

फिलहाल पुलिस 4 लापता नाबालिग लड़कियों और 3 लड़कों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें ढूंढकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा. एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि गुमशुदगी के करीब 60 फीसदी मामले प्रेम-प्रसंग से जुड़े हैं, जबकि 40 फीसदी मामले ऐसे हैं जहां नाबालिग या तो अपने परिवार से नाराज होकर या फिर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए थे.

रिपोर्ट- नितिन चावरे

