कटनी रेलवे स्टेशन पर युवक का अजब-गजब कारनामा, पटरी से लेकर प्लेटफॉर्म तक जुटी भारी भीड़; सिर झुकाकर लोग देख रहे थे तमाशा

Katni news: मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर सोमवार दोपहर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. यहां एक युवक को ट्रेन के नीचे छिपे देखा गया. पहली बार में लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ लेकिन कुछ ही मिनटो बाद रेलवे ट्रैक, इंजन और प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई. हर कोई ये देखने लिए जुट गया कि क्या वाकई कोई पटरियों के बीच बोगियों के नीचे जा घुसा है. अगर हां, तो कैसे.

बोगियों के नीचे जा घुसा इंसान

कटनी रेलवे स्टेशन पर हुए इस हाईवोल्टेज ड्रामे ने ना सिर्फ यात्रियों को परेशान किया बल्कि ट्रेन का पूरा श्केडयुल बिगड़ गया. ट्रैक पर खड़ी ट्रेन भी लगभग 1.5 घंटे की देरी से रवाना हुई. घटना करीब दोपहर करीब 3:40 बजे की है जब गाड़ी दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस (01143)प्लेटफार्म 3 पर आकर रुकी. इस दौरान लोगों की नजर दो बोगी के जॉइंट पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी. जब वहां मौजूद लोगों ने उसे वहां से हटने को कहा तो शख्स बोगियों के नीचे जा घुसा.

बाहर नहीं निकल रहा था युवक

बोगी के नीचे छिपते इस युवक को देख प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी रेलवे के अधिकारियों ओर जीआरपी आरपीएफ तक पहुंची जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे. तमाम प्रयाशों के बावजूद युवक बाहर नहीं निकल रहा था. लालच दिया गया, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया लेकिन युवक पटरी से हटने का नाम नहीं ले रहा था.

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युवक से चल रही पूछताछ

आखिरकार जैसे-तैसे घंटों प्रयास के बाद युवके को बाहर निकालने में पुलिस की टीम सफल रही. युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया गया है. युवक सामान्य स्थिति में नहीं लग रहा है. युवक ने किस कारणवश ये कदम उठाया है पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है. इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेन लेट से रवाना की गई. ट्रेन में सवार यात्रियों को उमस, गर्मी और देरी का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट: नितिन चावरे, कटनी