/IPS बनने का था सपना...ब्रिलियंट छात्र और बेहतरीन फुटबॉलर अक्षत की टीचर का छलका दर्द, सत्य निकेतन हादसे में मृत छात्र का शव कटनी पहुंचा

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दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले कटनी के 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव का शव आज कटनी पहुंच गया. अक्षत दिल्ली में रहकर B.Com ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था. हादसे की खबर के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ था और अब शव घर पहुंचने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अक्षत यादव कटनी के दुबे कॉलोनी स्थित तुलसी नगर का रहने वाला था. अक्षत दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था.
इसी दौरान रविवार को सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे में अक्षत की मौत हो गई. अक्षत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. परिजनों को जैसे ही बेटे की मौत की खबर मिली, उनकी खुशियां मातम में बदल गईं. अब शव कटनी पहुंचने के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. एक होनहार छात्र की असमय मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजनों और स्थानीय लोगों की आंखें नम हैं.
'अक्षत होनहार छात्र था'
डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल और अक्षत यादव की टीचर सीमा दुबे ने बताया कि, अक्षत एक ब्रिलियंट और बेहद होनहार छात्र था. पढाई के साथ-साथ वह एक बेहतरीन फुटबॉलर भी था. उसे स्पीकिंग और डिबेट में भी काफी रुचि थी और वह अक्सर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था. वह बहुत महत्वाकांक्षी बच्चा था और उसके बड़े सपने थे. वह अक्सर कहता था कि वह बड़ा होकर आईपीएस अधिकारी बनाना चाहता है. उसका सपना था कि आईपीएस बनकर वह अपने शहर कटनी की जिम्मेदारी संभालेगा और वहां के लोगों के लिए बेहतर काम करेगा.
रविवार को हुआ था हादसा
दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर को करीब 50 साल पुरानी इमारत अचानक भरभराकर ढह गई. हादसे की चपेट में आए लोगों में कटनी का रहने वाला 19 वर्षीय अक्षत यादव भी शामिल था. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद अक्षत को मलबे से निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शवों की शिनाख्त के दौरान अक्षत की पहचान हुई. परिवार को उससे बेहतर भविष्य की उम्मीदें थीं, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवार के इन सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया. अक्षत की मौत की खबर जैसे ही कटनी पहुंची, दुबे कॉलोनी में मातम छा गया। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का शव कटनी मंगलवार की सुबह लाया गया है। बताया जा रहा है कि सत्य निकेतन हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है.
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