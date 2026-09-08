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IPS बनने का था सपना...ब्रिलियंट छात्र और बेहतरीन फुटबॉलर अक्षत की टीचर का छलका दर्द, सत्य निकेतन हादसे में मृत छात्र का शव कटनी पहुंचा

साउथ दिल्ली स्थित सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे में जान गंवाने वाले 19 वर्षीय छात्र अक्षत यादव का शव मंगलवार सुबह उनके गृह नगर कटनी पहुंचा. अक्षत की मौत की खबर से परिवार और इलाके में शोक का माहौल है. होनहार छात्र अक्षत यादव की याद में उनकी टीचर का दर्द छलक पड़ा.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByPooja
Published: Sep 08, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:49 PM IST
IPS बनने का था सपना...ब्रिलियंट छात्र और बेहतरीन फुटबॉलर अक्षत की टीचर का छलका दर्द, सत्य निकेतन हादसे में मृत छात्र का शव कटनी पहुंचा

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NITIN CHAWRE

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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