/IPS बनने का था सपना...ब्रिलियंट छात्र और बेहतरीन फुटबॉलर अक्षत की टीचर का छलका दर्द, सत्य निकेतन हादसे में मृत छात्र का शव कटनी पहुंचा

रविवार को हुआ था हादसा

दिल्ली के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर को करीब 50 साल पुरानी इमारत अचानक भरभराकर ढह गई. हादसे की चपेट में आए लोगों में कटनी का रहने वाला 19 वर्षीय अक्षत यादव भी शामिल था. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद अक्षत को मलबे से निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शवों की शिनाख्त के दौरान अक्षत की पहचान हुई. परिवार को उससे बेहतर भविष्य की उम्मीदें थीं, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवार के इन सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया. अक्षत की मौत की खबर जैसे ही कटनी पहुंची, दुबे कॉलोनी में मातम छा गया। घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का शव कटनी मंगलवार की सुबह लाया गया है। बताया जा रहा है कि सत्य निकेतन हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है.