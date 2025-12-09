Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3035080
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

कटनी में बड़ा हादसा, TC ने चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का पैर कटकर हुआ अलग

Katni News-कटनी–सिंगरौली रेलखंड से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को टीसी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. हादसे में महिला का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरे पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं.महिला अपनी बहन के साथ विजयसोता स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर करेली मजदूरी करने जा रही थीं. फिलहाल महिला का इलाज जारी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कटनी में बड़ा हादसा, TC ने चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का पैर कटकर हुआ अलग

Katni Women Injured-कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने रेलवे कर्मचारियों की कार्यशैली और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को टिकट चेकर (टीसी) के द्वारा कथित रूप से चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरे पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं. 

टीसी से हुई बहस
जानकारी के अनुसार, पीड़त महिला मीना सिंह (40) पत्नी नंदकुमार सिंह गोंड अपनी बहन के साथ विजयसोता रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार हुई थीं. दोनों महिलाएं करेली जा रही थीं, जहां वे मजदूरी का काम करती हैं. मीना सिंह ने बताया कि वह स्लीपर कोच में बैठी थीं. इस दौरान खन्ना बंजारी स्टेशन के पास टीसी ने टिकट को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी. 

चलती ट्रेन से दिया धक्का
पीड़िता के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि टीसी ने अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. ट्रेन की स्पीड तेज थी, जिससे गिरते ही उनका एक पैर कटकर ट्रैक पर गिर गया और दूसरा बुरी तरह कुचल गया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद लोग मौके पर पहुंचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महिला का इलाज जारी 
इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद 108 एंबुलेंस को सूचना दी गी. एंबुलेंस ड्राइवर रमाकांत द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घायल महिला को गंभीर हालत में बरही अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल महिला का इलाज जारी है. 

यह भी पढ़ें-पत्नी को प्यार भरी शायरी भेजना पड़ा भारी, दोस्त ने किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsKatni Newsmp latest news

Trending news

mp news
कटनी में बड़ा हादसा, TC ने चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का पैर कटकर हुआ अलग
MP Crime News
पत्नी को प्यार भरी शायरी भेजना पड़ा भारी, दोस्त ने किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर
amit shah
हिडमा के खात्मे के बाद पहली बाद बस्तर पहुंचेंगे अमित शाह, जानें क्या है कार्यक्रम
mp news
महाकाल मंदिर में 'ड्रेस कोड' होगा लागू...पुजारी, पुरोहित अब एक पहचान में, जानिए नियम
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028: उज्जैन में 100 करोड़ से बनेगा मेगा पार्किंग नेटवर्क, ट्रैफिक होगा सुगम
mp news
ये हैं मध्य प्रदेश के 5 सबसे ठंडे ज़िले, जहां 5°C से नीचे लुढ़का पारा! ठिठुरन बढ़ी
sarvagya singh kushwaha
सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा: 3 की उम्र में हासिल की FIDE रेटिंग, बन गए इंटरनेशनल चेस प्लेयर
ujjain news
उज्जैन में गूंजेगी शिव की महिमा, इस दिन से शुरू होगा महाकाल महोत्सव, देशभर से...
durg news
इस शहर में पहली बार लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, 25 दिसंबर से होगी कथा
bhopal news
'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, फिर...