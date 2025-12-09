कटनी में बड़ा हादसा, TC ने चलती ट्रेन से दिया धक्का, महिला का पैर कटकर हुआ अलग

Katni Women Injured-कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने रेलवे कर्मचारियों की कार्यशैली और यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला यात्री को टिकट चेकर (टीसी) के द्वारा कथित रूप से चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरे पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं.

टीसी से हुई बहस

जानकारी के अनुसार, पीड़त महिला मीना सिंह (40) पत्नी नंदकुमार सिंह गोंड अपनी बहन के साथ विजयसोता रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार हुई थीं. दोनों महिलाएं करेली जा रही थीं, जहां वे मजदूरी का काम करती हैं. मीना सिंह ने बताया कि वह स्लीपर कोच में बैठी थीं. इस दौरान खन्ना बंजारी स्टेशन के पास टीसी ने टिकट को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी.

चलती ट्रेन से दिया धक्का

पीड़िता के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि टीसी ने अचानक उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. ट्रेन की स्पीड तेज थी, जिससे गिरते ही उनका एक पैर कटकर ट्रैक पर गिर गया और दूसरा बुरी तरह कुचल गया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद लोग मौके पर पहुंचे.

महिला का इलाज जारी

इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद 108 एंबुलेंस को सूचना दी गी. एंबुलेंस ड्राइवर रमाकांत द्विवेदी मौके पर पहुंचे और घायल महिला को गंभीर हालत में बरही अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल महिला का इलाज जारी है.

