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TET के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक, प्रदेशभर में गरजी आवाज, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Katni TET Teacher Protest: कटनी जिले में टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने सभी विकासखंडों और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. शिक्षकों ने 2010 से पहले नियुक्त कर्मियों पर टीईटी अनिवार्यता को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे समाप्त या शिथिल करने और अपने अधिकारों व भविष्य की सुरक्षा की मांग की.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:00 PM IST
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katni tet teacher protest
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Katni News: मध्य प्रदेश में टीईटी परीक्षा लागू किए जाने के विरोध में आज कटनी जिले में टीईटी संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले भर के शिक्षकों ने सभी विकासखंडों और तहसील मुख्यालयों पर एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

वहीं शिक्षक नेता रमाशंकर तिवारी ने बताया कि कटनी, रीठी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बड़वारा, बरही और विजयराघवगढ़ सहित जिले के सभी विकासखंडों में बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित हुए और शासन के इस निर्णय के खिलाफ संगठित रूप से आवाज उठाई. 

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि वर्षों से नियमित सेवा दे रहे शिक्षकों पर लंबे समय बाद नई पात्रता शर्तें लागू करना न्यायसंगत नहीं है. इससे शिक्षकों में गहरी चिंता और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है. वर्ष 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE) के प्रावधान लागू हुए, जिसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) शुरू की गई. ऐसे में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय नियुक्तियां शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और नियमों के अनुसार की गई थीं.

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वहीं शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने नियुक्ति के समय लागू नियमों के आधार पर सेवा ग्रहण की और वर्षों से अपने शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. ऐसे में अब नई परीक्षा की अनिवार्यता थोपना उनके अधिकारों का हनन है. समिति ने यह भी कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों की कार्यक्षमता, अनुभव और योगदान ही उनकी पात्रता का प्रमाण है. इस तरह परीक्षा के माध्यम से उनकी सेवा को असुरक्षित करना न केवल उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है. अंत में शिक्षकों ने शासन से मांग की कि टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त या शिथिल किया जाए.

उन्होंने आगे बताया कि टीईटी के विरोध में इस परीक्षा को शिथिल करने या समाप्त करने की मांग को लेकर कटनी में टीईटी संघर्ष समिति एवं राज्य शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले के समस्त विकासखंडों कटनी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बड़वारा, बरही और रीठी में सभी तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं मातृशक्तियों ने भाग लेकर अपना समर्थन दिया. सभी ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या शिथिल किया जाए. साथ ही शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य का संरक्षण करते हुए उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

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