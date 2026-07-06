/कटनी में हैवानियत, दबंग ने आदिवासी बुजुर्ग के मुंह और शरीर पर डाला एसिड, पुलिस पर FIR न लिखने का आरोप

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कटनी जिले के बरही से एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. दबंग ने आदिवासी वृद्ध से चंदा के रुपया मांगे थे. जिस पर वृद्ध ने मना कर दिया तो दबंग ने अपने लड़के के साथ मिलकर वृद्ध पर एसिड अटैक कर दिया.
आरोप है कि दबंग ने पहले आदिवासी वृद्ध के मुंह में एसिड डाला और बाद में शरीर पर फेंक दिया. एसिड अटैक के बाद बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं पीड़ित परिवार ने बरही थाना में शिकायत कर ने पहुंचे. लेकिन इनकी शिकायत नहीं लिखी गई. जिस से परेशान पीड़ित के बेटे ने आज कटनी के पुलिस कप्तान से शिकायत की है.
पुलिस पर आरोप
अपने पिता के साथ हुई बर्बरता की शिकायत करने उसका बेटा कोमल भूमिया बरही थाना के थाना प्रभारी के पास पहुंचा. पीड़ित ने आरोप लगाया कि शिकायत लिखने के बजाय उसे थाने से भगा दिया गया और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई. जिसके बाद कोमल भूमिया आज पुलिस कप्तान के पास शिकायत लेकर पहुंचा. उसने बताया कि उसके पिता के साथ गांव के रहने वाले रमेश बर्मन और उसका पुत्र गोपी बर्मन ने घटना को अंजाम दिया है.
चंदा देने से मना करने पर की मारपीट
कोमल भूमिया ने बताया कि आदिवासियों एक प्रथा है. गांव में खुशहाली, बढ़िया खेती, फसल की रक्षा और गांव को बीमारी प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए पूरे आदिवासी समाज के लोग रुपया इक्ट्ठा करते है. इस सहयोग राशि से गांव की खुशहाली के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है. इसी आयोजन के लिये आदिवासी चुनभून भूमिया रुपया जुटा रहा था.
शरीर पर एसिड फेंकने का आरोप
रमेश बर्मन इस पूजा पाठ चंदे के पैसे की मांग बुजुर्ग से की. चुनभून भूमिया ने रुपया देने से साफ मना कर दिया. ये बात रमेश बर्मन को नागवार गुजरी और रमेश बर्मन अपने लड़के के साथ मिलकर चुनभुन को जबरन शराब पिलाने की कोशिश की, जब वो शराब नहीं पिया तो जबरन मुंह में एसिड डाल दिया और उसके शरीर पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद उसका शरीर जल गया. जिससे शरीर के अंदर के आर्गन भी जल गए है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कार्रवाई की बात
फिलहाल पीड़ित जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि पीड़ित कोमल भूमिया आज आवेदन लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया था, जिसके बाद बरही थाना प्रभारी को एफआईआर कर जांच करने के आदेश दे दिए है.
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