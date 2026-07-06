/कटनी में हैवानियत, दबंग ने आदिवासी बुजुर्ग के मुंह और शरीर पर डाला एसिड, पुलिस पर FIR न लिखने का आरोप

शरीर पर एसिड फेंकने का आरोप

रमेश बर्मन इस पूजा पाठ चंदे के पैसे की मांग बुजुर्ग से की. चुनभून भूमिया ने रुपया देने से साफ मना कर दिया. ये बात रमेश बर्मन को नागवार गुजरी और रमेश बर्मन अपने लड़के के साथ मिलकर चुनभुन को जबरन शराब पिलाने की कोशिश की, जब वो शराब नहीं पिया तो जबरन मुंह में एसिड डाल दिया और उसके शरीर पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद उसका शरीर जल गया. जिससे शरीर के अंदर के आर्गन भी जल गए है.