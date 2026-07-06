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कटनी में हैवानियत, दबंग ने आदिवासी बुजुर्ग के मुंह और शरीर पर डाला एसिड, पुलिस पर FIR न लिखने का आरोप

कटनी जिले के बरही में एक आदिवासी बुजुर्ग पर कथित तौर पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है. आरोप है कि चंदा देने से इनकार करने पर दबंग और उसके बेटे ने बुजुर्ग पर एसिड फेंक दिया.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Pooja
Published: Jul 06, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:26 PM IST
कटनी में हैवानियत, दबंग ने आदिवासी बुजुर्ग के मुंह और शरीर पर डाला एसिड, पुलिस पर FIR न लिखने का आरोप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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