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महज 350 रुपये के लिए ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, कटनी पुलिस ने अंधे कत्ल का किया सनसनीखेज खुलासा

Katni Crime News: पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर 12 दिन पहले हुई एक चालक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:52 PM IST
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महज 350 रुपये के लिए ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, कटनी पुलिस ने अंधे कत्ल का किया सनसनीखेज खुलासा

Katni Crime News: कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर 12 दिन पहले हुई एक चालक की अंधे कत्ल की गुत्थी को स्लीमनाबाद पुलिस ने सुलझा लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने महज 350 रुपये और एक मोबाइल फोन के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि  आरोपियों के तीसरे साथी की तलाश जारी है.

कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि 10 और 11 अप्रैल की रात में स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के छपरा नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक (क्रमांक MP 20 GA 6242) में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था. डायल 112 की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राकेश दाहिया (42 वर्ष), निवासी खितौला, सिहोरा (जबलपुर) के रूप में हुई. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

तीन लोगों ने की हत्या

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घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की पुलिस ने हाईवे पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मृतक के परिजनों व वाहन मालिक से पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंची सबसे पहले पुलिस ने रोहित कोल को हिरासत में लिया. पूछताछ करने पर आरोपी रोहित ने जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि वह अपने साथियों अमन चौबे उर्फ भूत (22 वर्ष) और एक अन्य साथी मनोज के साथ मिलकर ट्रक में लिफ्ट ली थी. आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर शराब पी. इसके बाद वे ड्राइवर के जब में बड़ी रकम होने की उमीद में पैसों की मांग करने लगे. जब राकेश ने पैसे देने से मना किया तो विवाद बढ़ गया.

एक आरोपी फरार

​आरोपियों ने आव देखा न ताव ट्रक के व्हील पाना और मुक्कों से राकेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण राकेश की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी मृतक की जेब से 350 रुपये और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए थे.पुलिस ने आरोपी रोहित कोल और अमन चौबे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त व्हील पाना और मृतक का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. पुलिस अब इनके तीसरे साथी मनोज की तलाश कर रही है.

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