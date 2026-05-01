तार से गला घोंटा, फिर फंदे से लटकाया शव...प्रेमिका ने भाई के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या

Katni Murder Mystery Solved-मध्यप्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसवाही गांव में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है. जिले परिजन और ग्रामीण शुरुआती तौर पर आत्महत्या मान रहे थे, वह दरअसल एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका, उसके भाई और दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पेड़ पर लटका मिला था शव

जानकारी के अनुसार, 27 अप्रैल को भैंसवाही निवासी हरीश साहू ने थाने में सूचना दी कि उसके पिता संतरात साहू(45) ने खेत की मेड़ पर लगे एक आम के पेड़ पर बिजली के तार से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदली दिशा

विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी रितेश शर्मा ने टीम के साथ जांच की. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ. रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक की नाक पर गंभीर चोट के निशान थे, और बिजली के तार से गले को इतनी जोर से खींचा गया था संतराम की श्वासनली का छल्ला टूट गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि हत्या है.

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प्रेम संबंध बना मौत की वजह

हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस तेजी से जांच में जुटी. जांच के दौरान पता चला कि मृतक के गांव की पिंकी कोल से संबंध थे. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पिंकी ने बताया कि उसके और संतराम के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन इसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया था. इसी रंजिश के चलते पिंकी ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर संतराम की हत्या का प्लान बनाया.

घर बुलाकर की हत्या

पिंकी ने घटना वाले संतराम को अपने घर बुलाया. वहां विवाद के दौरान पिंकी ने ईंट से हमला कर दिया. इसके बाद पिंकी के भाई रवि कोल और उसके दो साथियों इत्तू भतरा व मोनू भतरा ने एक लंबा बिजली का तार संतराम के गले में फंसाया और उसे दोनों तरफ से पूरी ताकत से खींचा. दम घुटने के कारण संतराम की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को आम के पेड़ पर लटका दिया. ताकि मामला आत्महत्या लगे.

आरोपी पहुंचे जेल

इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपी पिंकी कोल (प्रेमिका), रवि कोल (भाई), इत्तू भतरा और मोनू भतरा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल वारंट पर जिला जेल कटनी भेज दिया गया है.

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