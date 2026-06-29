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गोरखपुर एक्सप्रेस में हड़कंप, चलती ट्रेन से सूटकेस समेत रहस्यमयी तरीके से लापता हुई महिला, GRP और RPF जांच में जुटी

Katni News-गोरखपुर एक्सप्रेस के कोच से एक महिला अपने सूटकेस समेत रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई. कटनी जीआरपी ने जीरो पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच दमोह जीआरपी को सौंप दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश में जुटी है.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:31 PM IST
गोरखपुर एक्सप्रेस में हड़कंप, चलती ट्रेन से सूटकेस समेत रहस्यमयी तरीके से लापता हुई महिला, GRP और RPF जांच में जुटी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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