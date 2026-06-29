/गोरखपुर एक्सप्रेस में हड़कंप, चलती ट्रेन से सूटकेस समेत रहस्यमयी तरीके से लापता हुई महिला, GRP और RPF जांच में जुटी

अनहोनी या ट्रेन छूटने की आशंका

लापता महिला के भाई अंकित ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि बर्थ से अंजलि का सूटकेस भी गायब, जिससे किसी बड़ी अनहोनी का डर सता रहा है. हालांकि, उन्होंने एक संभावना यह भी जताई कि हो सकता है रात के समय किसी स्टेशन पर चाय पीने या किसी अन्य काम से अंजलि नीचे उतरी हो और इसी दौरान उसकी ट्रेन छूट गई हो. घटना के बाद घबराए पिता अशोक यादव ने तुरंत मैहर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी और आरपीएफ को मामले की लिखित सूचना दी.