/गोरखपुर एक्सप्रेस में हड़कंप, चलती ट्रेन से सूटकेस समेत रहस्यमयी तरीके से लापता हुई महिला, GRP और RPF जांच में जुटी

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Woman Goes Missing From Train-गोरखपुर से अहमदाबाद जा रही गोरखपुर एक्सप्रेस (19489) के एसी कोच से एक महिला यात्री के रहस्यमयी ढंग से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना 27 और 28 जून की दरमियानी रात कटनी, दमोह और सागर रेल खंड के बीच की है. महिला के साथ उसका एक सूटकेस भी गायब है, जिससे मामला और उलझ गया है. परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए रेलवे पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.
महिला हुई अचानक गायब
कटनी जीआरपी के थाना प्रभारी अनिल मरावी के अनुसार, लापता महिला की पहचान अंजलि यादव के रूप में हुई है. अंजलि अपने पिता अशोक यादव के साथ गोरखपुर से अहमदाबाद जा रही थी. अंजलि के भाई अंकित यादव ने बताया कि दोनों ने 27 जून को गोरखपुर एक्सप्रेस के एसी कोच B-1 की बर्थ संख्या 41 पर अपना सफर शुरू किया था.
कटनी-दमोह के बीच हुई लापता
परिजनों के अनुसार, 28 जून की रात करीब 2 से 4 बेज के बीच जब ट्रेन कटनी-दमोह रेल खंड के बीच दौड़ रही थी, तभी अंजलि अचानक गायब हो गई. जब उसके पिता की आंख खुली, तो सीट पर बेटी को न पाकर उनके होश उड़ गए. काफी खोजबीन के बाद भी जब अंजलि का कुछ पता नहीं चला, तो सहयात्रियों और ट्रेन स्टाफ को इसकी सूचना दी गई, जिससे पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया.
अनहोनी या ट्रेन छूटने की आशंका
लापता महिला के भाई अंकित ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि बर्थ से अंजलि का सूटकेस भी गायब, जिससे किसी बड़ी अनहोनी का डर सता रहा है. हालांकि, उन्होंने एक संभावना यह भी जताई कि हो सकता है रात के समय किसी स्टेशन पर चाय पीने या किसी अन्य काम से अंजलि नीचे उतरी हो और इसी दौरान उसकी ट्रेन छूट गई हो. घटना के बाद घबराए पिता अशोक यादव ने तुरंत मैहर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जीआरपी और आरपीएफ को मामले की लिखित सूचना दी.
जीरो पर मामला दर्ज, जांच शुरू
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कटनी जीआरपी ने जीरो पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और डायरी घटनास्थल से संबंधित दमोह जीआरपी को भेज दी है. फिलहाल, रेलवे पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीमें रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मामले की बारीकी से जांच करने में जुटा हैं.
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