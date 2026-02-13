होने वाली पत्नी ही निकली कातिल! ससुराल पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या, कहानी सुन पुलिस भी रह गई दंग

Fiancee Kills Young Man-मध्यप्रदेश के कटनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होने वाली पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में युवक ससुराल पहुंचा था, जहां उसकी मंगतेर ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले का खुलाते करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

बुधवार को मिला था शव

दरअसल, रीठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खम्हरिया में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला था. युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने के बाद हत्या की आशंका जताई गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक की पहचान विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के परसवाहा गांव के सुनील आदिवासी के रूप में हुई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था और जांच में जुट गई थी.

ससुराल आया था युवक

एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया सुनील की शादी कटनी के रीठी थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में तय हुई थी. वह अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार रात अपनी ससुराल पहुंचा था. सुनील का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया. उसके गले और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगेतर करती रही पुलिस को गुमराह

एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान युवक की मंगेतर शुरू में पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया. युवती ने पुलिस को बताया की उसने ही सुनील की हत्या की है.

मोबाइल पर देखा था गलत कंटेट

आरोपी ने युवती ने स्वीकार किया कि उसने ही युवक के गले में वायर डालकर उसका गला घोंट दिया था. उसका यह भी कहना था कि उसने अपने मंगेतर के मोबाइल पर गलत कंटेंट देखा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था. इसी से नाराज होकर युवती ने युवक के गले को वायर से घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी युवती को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र मिला छात्रा की शव, 3 दिन से लापता थी युवती

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!