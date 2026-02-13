Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3108783
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

होने वाली पत्नी ही निकली कातिल! ससुराल पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या, कहानी सुन पुलिस भी रह गई दंग

Katni News-कटनी में खम्हरिया गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले थे, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी. पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसकी होने वाली पत्नी को गिरफ्तार किया है. युवती ने वायर से गला घोंटकर युवक की हत्या की थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होने वाली पत्नी ही निकली कातिल! ससुराल पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या, कहानी सुन पुलिस भी रह गई दंग

Fiancee Kills Young Man-मध्यप्रदेश के कटनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक होने वाली पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी. अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में युवक ससुराल पहुंचा था, जहां उसकी मंगतेर ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले का खुलाते करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है. 

बुधवार को मिला था शव
दरअसल, रीठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खम्हरिया में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला था. युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने के बाद हत्या की आशंका जताई गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक की पहचान विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के परसवाहा गांव के सुनील आदिवासी के रूप में हुई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था और जांच में जुट गई थी. 

ससुराल आया था युवक
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया सुनील की शादी कटनी के रीठी थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में तय हुई थी. वह अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार रात अपनी ससुराल पहुंचा था. सुनील का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया. उसके गले और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगेतर करती रही पुलिस को गुमराह
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि  मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान युवक की मंगेतर शुरू में पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया. युवती ने पुलिस को बताया की उसने ही सुनील की हत्या की है. 

मोबाइल पर देखा था गलत कंटेट
आरोपी ने युवती ने स्वीकार किया कि उसने ही युवक के गले में वायर डालकर उसका गला घोंट दिया था. उसका यह भी कहना था कि उसने अपने मंगेतर के मोबाइल पर गलत कंटेंट देखा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था. इसी से नाराज होकर युवती ने युवक के गले को वायर से घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी युवती को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र मिला छात्रा की शव, 3 दिन से लापता थी युवती

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsKatni NewsMP Crime News

Trending news

mp news
MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री ने भी दी नसीहत
mp news
इंदौर में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र मिला छात्रा की शव, 3 दिन से लापता थी युवती
Mohan Yadav
होली पर MP में मिलावटी मिठाई-रंगों से छुटकारा! CM मोहन यादव ने उठाया बड़ा कदम
Mohan Yadav
देश के लिए जनगणना कितना जरूरी? CM मोहन यादव ने बताए फायदे
mp news
रतलाम नगर निगम का बड़ा खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ इतने
mp news
खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट ने ली मासूम की जान, खेलते समय चपेट में आया बच्चा
mp news
बारात में 15 साल के नाबालिग की गोली लगने से हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम
Madhya Pradesh Congress
कमलनाथ के गढ़ में खलबली! छिंदवाड़ा सहित 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग...
bhopal crime news
तीसरी पत्नी की हत्या कर दूसरी को लेने गया था हत्यार पति, मर्डर मिस्ट्री का खुलासा
Sir
SIR में 10 हजार आपत्तियां खारिज, 21 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ऐसे करें चेक