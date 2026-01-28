Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3089477
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

मुंह में भरा पेट्रोल...महिला के चेहरे पर छिड़ककर लगा दी आग, गंभीर रूप से झुलसी

Katni News-कटनी में एक युवक ने महिला के चेहरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंह में भरा पेट्रोल...महिला के चेहरे पर छिड़ककर लगा दी आग, गंभीर रूप से झुलसी

Katni Women Injured-मध्यप्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 50 साल की महिला के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि जिस युवक ने महिला को आग लगाई उसका जमीन को लेकर पुराना विवाद है. यह घटना मंगलवरा रात करीब 1 बजे की है. 

मुंह में पेट्रोल भरकर लगाई आग
बड़वारा पुलिस के अनुसार, यह घटना मझगवां छघरा गांव की है. यहां 50 वर्षीय संतरा बाई अपने घर पर थीं, तभी मोहल्ले का भोला कोल वहां पहुंचा. उसने पुराने विवाद को लेकर संतरा बाई से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब विवाद बढ़ा तो आरोपी भोला ने एक बोतल से पेट्रोल अपने मुंह में भर लिया. इसके बाद उसने संतरा बाई के चेहरे पर छिड़क दिया, इसके तुरंत बाद उसने माचिस जलाकर महिला को आग लगा दी. 

महिला अस्पताल में भर्ती
महिला की चीख-पुकार सुनकर घर में सो रही उनकी बहू बाहर आई. जैसे ही बहू बाहर निकली तो आरोपी भोला कोल मौके से भाग गया. परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और आग से झुलसी हुई महिला को कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना पर बड़वारा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने पीड़ित संतरा बाई के बयान दर्ज कर लिए हैं. बड़वारा थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर आरोपी भोला कोल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने लगाया आरोप
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोनू, राज रैकवार और संतरा बाई का दामाद देवी दीन एक कंपनी में साथ करते थे. एक-दो दिन पहले काम के दौरान इनके बीच विवाद हुआ था. इसी को लेकर आरोपी मोनू, राज रैकवार और भोला कोल दामाद देवी दीन से विवाद कर रहे थे. शोर सुनकर बीच-बचाव के संतरा बाई पहुंची तो आरोपी भोला कोल ने मुंह में भरा पेट्रोल पीड़िता के ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी. पीड़िता का आरोप है कि यह पूरी घटना हत्या के इरादे से की गई है. तीनों आरोपी आपस में मिले थे. उन्होंने प्लानिंग कर मेरी सास को आग लगाई है. पुलिस ने आरोपी मोनू रैकवार, राज रैकवार को हिरासत में ले लिया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला कोल फरार है.

यह भी पढ़ें-भोपाल एम्स में महिला से चेन लूटने वाला आरोपी पकड़ा गया, इसलिए बनाया था प्लान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsKatni News

Trending news

Draupadi Murmu
संसद में छत्तीसगढ़ के पंडुम कैफे की चर्चा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जिक्र
Vikramotsav 2026
उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू होगा 'विक्रमोत्सव', 19 मार्च तक क्या-क्या होगा
mp news
आंधी, पानी और ओले ने उजाड़ दिया परिवार...फसल हुई नष्ट तो किसान ने दी जान
mp news
ढाई साल का अफेयर, फिर प्रेमिका की हत्या...कहीं और तय हुई शादी तो प्रेमी ने ली जान
Latest Mandla News
हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें
raipur news
रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली से आया था
gwalior news
ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर
Baba Bageshwar
'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, क्या बोले
mp news
EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने बताया