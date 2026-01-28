मुंह में भरा पेट्रोल...महिला के चेहरे पर छिड़ककर लगा दी आग, गंभीर रूप से झुलसी

Katni News-कटनी में एक युवक ने महिला के चेहरे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई. महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे की है.
Katni Women Injured-मध्यप्रदेश के कटनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 50 साल की महिला के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि जिस युवक ने महिला को आग लगाई उसका जमीन को लेकर पुराना विवाद है. यह घटना मंगलवरा रात करीब 1 बजे की है.
मुंह में पेट्रोल भरकर लगाई आग
बड़वारा पुलिस के अनुसार, यह घटना मझगवां छघरा गांव की है. यहां 50 वर्षीय संतरा बाई अपने घर पर थीं, तभी मोहल्ले का भोला कोल वहां पहुंचा. उसने पुराने विवाद को लेकर संतरा बाई से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब विवाद बढ़ा तो आरोपी भोला ने एक बोतल से पेट्रोल अपने मुंह में भर लिया. इसके बाद उसने संतरा बाई के चेहरे पर छिड़क दिया, इसके तुरंत बाद उसने माचिस जलाकर महिला को आग लगा दी.
महिला अस्पताल में भर्ती
महिला की चीख-पुकार सुनकर घर में सो रही उनकी बहू बाहर आई. जैसे ही बहू बाहर निकली तो आरोपी भोला कोल मौके से भाग गया. परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और आग से झुलसी हुई महिला को कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना पर बड़वारा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने पीड़ित संतरा बाई के बयान दर्ज कर लिए हैं. बड़वारा थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि महिला के बयान के आधार पर आरोपी भोला कोल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
परिवार ने लगाया आरोप
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोनू, राज रैकवार और संतरा बाई का दामाद देवी दीन एक कंपनी में साथ करते थे. एक-दो दिन पहले काम के दौरान इनके बीच विवाद हुआ था. इसी को लेकर आरोपी मोनू, राज रैकवार और भोला कोल दामाद देवी दीन से विवाद कर रहे थे. शोर सुनकर बीच-बचाव के संतरा बाई पहुंची तो आरोपी भोला कोल ने मुंह में भरा पेट्रोल पीड़िता के ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी. पीड़िता का आरोप है कि यह पूरी घटना हत्या के इरादे से की गई है. तीनों आरोपी आपस में मिले थे. उन्होंने प्लानिंग कर मेरी सास को आग लगाई है. पुलिस ने आरोपी मोनू रैकवार, राज रैकवार को हिरासत में ले लिया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला कोल फरार है.
