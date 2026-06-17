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'धोखे से दवा देकर कराया अबॉर्शन और फिर...', युवती ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप, SP ऑफिस पहुंची पीड़िता

Katni News: कटनी जिले की बड़वारा तहसील में एक 24 वर्षीय युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 10 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने, धोखे से गर्भपात कराने और बाद में जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 17, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:38 AM IST
'धोखे से दवा देकर कराया अबॉर्शन और फिर...', युवती ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप, SP ऑफिस पहुंची पीड़िता

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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