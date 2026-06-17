Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा तहसील इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 24 साल की युवती ने एक स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार गणेशपुर का रहने वाला यह व्यक्ति लगभग दस सालों से उससे शादी करने का वादा कर रहा था और इसी भरोसे के आधार पर उसने महिला के शारीरिक संबंध बनाता रहा. महिला ने स्थानीय पुलिस के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. पीड़िता का आरोप है कि पुलिस आरोपी के साथ मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं की. इसके चलते उसने न्याय की गुहार लगाते हुए कटनी के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिनय विश्वकर्मा को लिखित शिकायत सौंपी है.