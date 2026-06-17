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Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा तहसील इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 24 साल की युवती ने एक स्थानीय युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार गणेशपुर का रहने वाला यह व्यक्ति लगभग दस सालों से उससे शादी करने का वादा कर रहा था और इसी भरोसे के आधार पर उसने महिला के शारीरिक संबंध बनाता रहा. महिला ने स्थानीय पुलिस के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. पीड़िता का आरोप है कि पुलिस आरोपी के साथ मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं की. इसके चलते उसने न्याय की गुहार लगाते हुए कटनी के पुलिस अधीक्षक (SP) अभिनय विश्वकर्मा को लिखित शिकायत सौंपी है.
शादी का झांसा देकर 10 साल तक किया शोषण
बड़वारा तहसील के संकरीगढ़ गांव की एक 24 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि गणेशपुर गांव का रहने वाला प्रभात पटेल (उर्फ़ छोटू पटेल, 25) ने पिछले 10 सालों से उससे शादी करने का वादा किया था. इस दौरान आरोपी ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का आरोप है कि वह कई बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने उसे बिना बताए धोखे से गर्भपात कराने वाली दवा (गोलियां) खिला दीं, जिससे उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई.
पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल!
जब वह इस गंभीर उत्पीड़न और जानलेवा हमले की कोशिश की शिकायत करने स्थानीय पुलिस स्टेशन गई, तो उसे कोई न्याय नहीं मिला. पीड़िता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है. पुलिस की इसी कथित मिलीभगत और लापरवाही के कारण आरोपी बेखौफ हो गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं. स्थानीय स्तर पर कोई समाधान न मिलने और आरोपियों को मिल रही कथित सुरक्षा से परेशान होकर, पीड़िता को बार-बार कटनी SP के ऑफिस जाना पड़ा.
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