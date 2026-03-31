फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर पर वेश बदलकर बैठीं महिला अफसर, रिश्वतखोर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा, मचा हड़कंप

Katni News: कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध वसूली के खेल का पुलिस ने बेहद नाटकीय और साहसिक तरीके से पर्दाफाश किया है. पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच दो महिला पुलिस अधिकारियों ने वेश बदलकर रिश्वत खोर पुलिस कांस्टेबल को रंगेहाथों पकड़ा है. ​इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि ऐसे पुलिस वाले जो जबरन लोगो को परेशान करते थे पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे थे उनकी शिकायत लगातार आ रही थी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बहोरीबंद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, वहीं घूसखोर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. बहोरीबंद क्षेत्र से लगातार पुलिसकर्मियों किन अवैध वसूली की गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं. ग्रामीणों और विशेषकर किसानों ने आरोप लगाया था कि थाना स्टाफ द्वारा रेत या कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को रोककर डराया-धमकाया जाता है और प्रति वाहन 500 से 1000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है.

फिल्मी अंदाज में चलाया ऑपरेशन

जिन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए डीएसपी आकांक्षा चतुर्वेदी और डीएसपी शिवा पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई और सीक्रेट प्लान तैयार किया गया. सुबह करीब 5 बजे टीम बहोरीबंद पहुंची. गोपनीयता बनाए रखने के लिए दोनों महिला अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां बस स्टैंड पर ही छोड़ दीं. ​दोनों अफसरों ने अपना वेश बदला और आम ग्रामीण या मजदूर की तरह एक ट्रैक्टर पर सवार हो गईं.

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आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा

उन्होंने ट्रैक्टर चालक को पहले से ही नंबर नोट किए हुए 500 रुपये का एक नोट दिया और कहा कि जो भी पुलिसकर्मी रोके उसे यह पैसा दे देना. ​जैसे ही ट्रैक्टर स्लीमनाबाद मोड़ के पास पहुंचा, वहां पहले से ही गश्त कर रहे बहोरीबंद थाने के मोबाइल वाहन चालक आरक्षक लक्ष्मण पटेल ने ट्रैक्टर को रोक लिया. आरक्षक ने चालक को कार्रवाई का भय दिखाया और डरा-धमकाकर 500 रुपये की मांग की. चालक ने जैसे ही वह चिन्हित नोट आरक्षक को थमाया, ट्रैक्टर पर ही घात लगाकर बैठीं डीएसपी शिवा पाठक और एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने कूदकर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया.

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