Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3160718
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर पर वेश बदलकर बैठीं महिला अफसर, रिश्वतखोर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा, मचा हड़कंप

Katni News:   कटनी के बहोरीबंद थाना क्षेत्र में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने नाटकीय अंदाज में खुलासा किया. वेश बदलकर पहुंचीं दो महिला अधिकारियों ने रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर पर वेश बदलकर बैठीं महिला अफसर, रिश्वतखोर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा, मचा हड़कंप

Katni News:  कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध वसूली के खेल का पुलिस ने बेहद नाटकीय और साहसिक तरीके से पर्दाफाश किया है. पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच दो महिला पुलिस अधिकारियों ने वेश बदलकर रिश्वत खोर पुलिस कांस्टेबल को रंगेहाथों पकड़ा है. ​इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि ऐसे पुलिस वाले जो जबरन लोगो को परेशान करते थे पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे थे उनकी शिकायत लगातार आ रही थी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बहोरीबंद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, वहीं घूसखोर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. बहोरीबंद क्षेत्र से लगातार पुलिसकर्मियों किन अवैध वसूली की गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं. ग्रामीणों और विशेषकर किसानों ने आरोप लगाया था कि थाना स्टाफ द्वारा रेत या कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों को रोककर डराया-धमकाया जाता है और प्रति वाहन 500 से 1000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है.

फिल्मी अंदाज में चलाया ऑपरेशन
जिन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए डीएसपी आकांक्षा चतुर्वेदी और डीएसपी शिवा पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई और सीक्रेट प्लान तैयार किया गया. सुबह करीब 5 बजे टीम बहोरीबंद पहुंची. गोपनीयता बनाए रखने के लिए दोनों महिला अधिकारियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां बस स्टैंड पर ही छोड़ दीं. ​दोनों अफसरों ने अपना वेश बदला और आम ग्रामीण या मजदूर की तरह एक ट्रैक्टर पर सवार हो गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा
उन्होंने ट्रैक्टर चालक को पहले से ही नंबर नोट किए हुए 500 रुपये का एक नोट दिया और कहा कि जो भी पुलिसकर्मी रोके उसे यह पैसा दे देना. ​जैसे ही ट्रैक्टर स्लीमनाबाद मोड़ के पास पहुंचा, वहां पहले से ही गश्त कर रहे बहोरीबंद थाने के मोबाइल वाहन चालक आरक्षक लक्ष्मण पटेल ने ट्रैक्टर को रोक लिया. आरक्षक ने चालक को कार्रवाई का भय दिखाया और डरा-धमकाकर 500 रुपये की मांग की. चालक ने जैसे ही वह चिन्हित नोट आरक्षक को थमाया, ट्रैक्टर पर ही घात लगाकर बैठीं डीएसपी शिवा पाठक और एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने कूदकर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया.

ये भी पढ़ें : जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे ही दी दर्दनाक मौत, दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, ऐसे रची खौफनाक साजिश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

 

TAGS

katni crime news

Trending news

Shajapur News
आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर मची अफरा-तफरी, भड़की मधुमक्खियों का 12 लोगों पर हमला
chhatarpur news
आईसक्रीम बेचने वाले शहीद खान की टीम इंडिया में एंट्री; T-20 मुकाबलों में दिखाएंगे दम
narmadapuram crime news
दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, अपने ही कलेजे के टुकड़े को दी खौफनाक सजा
sagar news hindi
दिल्ली से सागर पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट में मचाया हंगामा, वजह जानकर बैठ जाएगा दिल!
CM Visit Security Breach
CM के दौरे में बड़ी लापरवाही, ड्यूटी से गायब रहना ट्रैफिक TI को पड़ा भारी...
bhind news
भिंड में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर सन्नाटा, पान मसाले के लिए मचा हाहाकार!
gwalior news
किताबों पर काली स्याही फेरकर बदली MRP; ग्वालियर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा
bhopal news in hindi
MP में TET पर छिड़ा महाभारत, 1.50 लाख शिक्षकों ने सरकार को दी सीधी चेतावनी
Mohan Yadav
मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश के बीच MOU, मोहन यादव बोले- MP में निवेश की अनंत संभावनाएं
gwalior news
मौत के बाद भी नहीं खत्म होते अधिकार, ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला