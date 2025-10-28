कटनी में दिनदहाड़े खूनी खेल, बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

MP Crime News-मध्यप्रदेश के कटनी में नकाबपोश बदमाशों ने बजरंग दल जिला पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी बाइक से आए और फायरिंग कर भाग बाइक से फरार हो गए. सीने पर गोली लगने की वजह से नीलेश रजक अपनी बाइक से गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और घटना की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बीजेपी नेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

यह पूरी घटना कैमोर नगर में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की है. जानकारी के अनुसार, बजरंग दल जिला पदाधिकारी नीलेश रजक अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर बाइक से आकर पास से गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से पीएम किया

पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. वह कैमोर अस्पताल के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वहीं मौके से पुलिस-प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाइश दे रहे हैं. वहीं पुलिस हमलावरों की पहचान और तलाश की जा रही है.

हत्या की वजह स्पष्ट नहीं

इस मामले को लेकर एसडीओपी वीरेंद्र बारवे ने बताया कि हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. केस दर्ज किया जा रहा है. आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों से पुलिस टीमें रवाना की गई हैं. जल्द ही गिरफ्तारी होगी.

