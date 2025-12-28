मोबाइल स्टेटस पर अश्लील टिप्पणी का खौफनाक अंजाम, दो मासूमों के सिर से उठा मां का साया

Katni News: कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कटरिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मोबाइल स्टेटस पर की गई अश्लील टिप्पणियों का विरोध करना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया. इस घटना में दो मासूम बच्चे अपनी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र ग्राम कटरिया निवासी सलमा ने अपने मोबाइल स्टेटस पर अपनी फोटो लगाई थी. इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाला शिवम चौधरी लगातार उस पर अश्लील टिप्पणियां करता रहा. जब सलमा ने इसका विरोध करते हुए शिवम को डांटा, तो वह गुस्से में उसके घर जा पहुंचा और पूरे परिवार के साथ मारपीट करने लगा.

कुछ ही देर में शिवम की मां और भाई भी मौके पर पहुंचे और तीनों ने मिलकर सलमा के साथ गाली-गलौज, अभद्र भाषा और मारपीट की. उस समय सलमा घर में अपने दो छोटे बच्चों के साथ अकेली थी. सार्वजनिक रूप से अपमान, अश्लील शब्दों और मारपीट से मानसिक रूप से टूट चुकी सलमा यह अपमान सहन नहीं कर सकी. आरोप है कि इसी मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर सलमा ने घर के अंदर खुद को बंद कर पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गांव में आक्रोश का माहौल

घटना की जानकारी मिलने पर सलमा की मां, चाची और अन्य परिजन जब घर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. सलमा को फांसी पर लटका देख परिजनों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. घटना के बाद पूरे ग्राम कटरिया में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण सलमा के घर के बाहर जमा हो गए. सूचना मिलते ही ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी अभिषेक चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने फांसी पर लटकी सलमा के शव को उतरवाकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिवम चौधरी, उसके भाई और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों की लगातार बेइज्जती, अश्लील गालियां और मारपीट ही सलमा की आत्महत्या का कारण बनी. फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है और पीड़ित परिवार आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है.

