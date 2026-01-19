लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? एमपी में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, सरकार पर लगाए आरोप

MP Congress Protest News: मध्य प्रदेश में करोड़ों महिलाओं के हित में चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस ने कटनी में मोर्चा खोल दिया है. दरअसल, इस योजना को लेकर किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है. वहीं महिला कांग्रेस नेत्री सौम्या रांधेलिया के नेतृत्व में तख्तियां लेकर नारेबाजी की. इस दौरान तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है.

वहीं कांग्रेस नेत्री सौम्या रांधेलिया ने ZEE News टीम से कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं के खाते में हर माह 3 हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं को केवल 15 सौ रुपये ही मिल रहे हैं. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं.

पोर्टल शुरू करने की मांग

वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में जारी सूची से लगभग पांच लाख महिलाओं के नाम पात्रता से बाहर कर दिए गए हैं, जो पूरी तरह अनुचित है. महिला कांग्रेस की मांग है कि लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन के लिए तत्काल विधिवत पोर्टल शुरू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकें.

सरकार को दी चेतावनी

इसके अलावा, कांग्रेस नेत्री सौम्या रांधेलिया ने कहा कि फरवरी माह से ही राशि बढ़ाकर पूर्व घोषणा के अनुसार 3 हजार रुपये की जाए और योजना से हटाए गए सभी नामों को दोबारा जोड़ा जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीजेपी सरकार ने शीघ्र महिलाओं के हित में ठोस कदम नहीं उठाए, तो महिला कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेगी.

कब शुरू हुई थी योजना?

बता दें कि मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 से की गई थी. योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 से राशि में 250 रुपये की वृद्धि की गई है. अब पात्र हितग्राही महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. योजना में जून 2023 से दिसंबर 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता की 31 किश्तों का नियमित रूप से अंतरण किया जा चुका है. जनवरी 2026 में योजना की 32वीं किश्त का लाड़ली बहनों के खातों में अंतरण किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत अब तक जून 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 48 हजार 632 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

