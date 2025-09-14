MP Crime: एक बार फिर अफवाहों का शिकार बनी महिला? कटनी में लोगों ने पहले कपड़े से बांधा फिर बेरहमी से की उसकी मारपीट

Katni Crime News: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक महिला को चोर समझकर उसकी पिटाई की गई है. महिला संदिग्ध हालात में कटनी के गांधी गंज इलाके में घूम रही थी जिसे लोगों ने चोर समझकर पहले उसे कपड़े के सहारे बांधा फिर उसके साथ मारपीट की गई. मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को तुरंत 112 से थाने ले आई है.

महिला को समझा गया चोर

पूरा मामला कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी गंज इलाके का बताया जा रहा है. जिले में बढ़ती चोरी के घटनाओं के बीच एक महिला फिर से आम जनता का शिकार बनी. इलाके में संदिग्ध हालात में घूम रही महिला को स्थानीय लोगों ने चोर समझकर उसे खूब पीटा. महिला को पहले कपड़े के सहारे बांधा गया फिर उसके साथ मारपीट की गई.

कहां की रहने वाली है महिला

वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उसकी बोली उनके राज्य से नहीं मिलती है इसलिए वो दूसरे राज्य से यहां चोरी करने आई है. वहीं महिला ने बताया कि वो पास के इलाके की निवासी है और वो चोर नहीं है. महिला का कहन है कि वो नीरज टॉकीज के पास रहती है. महिला के साथ हो रही इस बरताव को देखने लोगों की भीड़ जुट गई. सभी अपने-अपने फोन में इस वारदात को रिकॉर्ड कर रहे थे.

एसपी ने की लोगों से अपील

मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशन एसपी कटनी, संतोष डेहरिया ने लोगों से अपील की है कि स्थानीय जनता अपना संयम बनाए रखे. जिले में बढ़ती चोरी की अफवाहों की वजह आम नागरिकों को न पकड़ा जाए. अगर किसी पर संदेह होता है तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करें, बेशक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस महिला की पहचान और इलाके में उसके आने के उद्देश्य की जांच कर रही है और उससे पूछताछ जारी है.

रिपोर्ट: नितिन चावरे, कटनी

