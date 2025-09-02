हाईकोर्ट जज का BJP विधायक पर बड़ा आरोप, खुद को किया केस से अलग, पार्टी ने दी प्रतिक्रिया
MP News-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाया है. जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की. उन्होंने खुलासे के साथ खुद को केस से अलग कर लिया है. बीजेपी ने इस संजय पाठक का व्यक्तिगत मामला बताया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:41 PM IST
Allegation on BJP MLA :'बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मुझे एक पर्टिकुलर मैटर पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं'. यह आरोप मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर लगाया है. इस खुलासे के साथ ही जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को केस से अलग कर लिया है. उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस क समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया है. जस्टिम विशाल मिश्रा के आरोपों पर विधायक संजय पाठक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं बीजेपी ने इसे उनका व्यक्तिगत मामला बताया है. 

बता दें कि यह पहली बार है जब किसी हाईकोर्ट जस्टिस ने खुद खुलासा किया है कि सत्ताधारी दल के विधायक ने केस के सिलसिले में सीधे उनसे डिस्कशन की कोशिश की है.

विधायक ने जज को किया फोन
दरअसल, अवैध खनन के संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. निर्मला पाठक और यश पाठक के हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई होनी थी. बीजेपी विधायक संजय पाठक ने इंटरविन याचिका केस के संबंध में जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन कर चर्चा करने की कोशिश की. इसका खुलासा करने के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा खुद इस मामले से अलग हो गए. 

जज ने ऑर्डर में लिखा
जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में लिखा कि संजय पाठक ने इस खास केस पर बातचीत के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं. मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष विचारार्थ सूचीबद्ध किया जा सके.

जानिए क्या है विधायक पर आरोप
यह पूरा मामला विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों से जुड़ा है. उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर अवैध खनन का आरोप है.  कटनी के आशुतोष मनु दीक्षित ने जून में हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि ईओडब्ल्यू में अवैध खनन से जुड़ी शिकायतों की जांच पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसी केस में विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों ने कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दिया. बता दें विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों पर 443 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है. खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने यह कार्रवाई की है. सीएम ने इसकी जानकारी विधानसभा में दी थी. 

;