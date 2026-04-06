एमपी के सबसे रईस विधायक संजय पाठक का बड़ा दांव, 51% से कम मिला जनमत तो दे देंगे इस्तीफा; जानें क्या है पूरा मामला

(रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी)

MP Politics News: मध्य प्रदेश के सबसे रईस विधायकों में शुमार संजय सत्येंद्र पाठक इन दिनों कई विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं और मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं. अब वे अपनी एक नई घोषणा को लेकर फिर चर्चा में आ गए हैं. संजय पाठक ने अपने क्षेत्र में लोकप्रियता का मूल्यांकन कराने का ऐलान किया है. ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर वे मध्यावधि चुनाव की तर्ज पर जनादेश लेकर जनता से खुद का मूल्यांकन कराएंगे.

दरअसल, कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय पाठक अपने कार्यकाल के ढाई वर्ष पूरे होने पर जनता के बीच जाकर अपनी स्वीकार्यता जांचना चाहते हैं. उन्होंने मंच से घोषणा की कि यदि इस जनादेश में उन्हें 51 फीसदी से कम समर्थन मिलता है, तो वे इस्तीफा दे देंगे. यह घोषणा उन्होंने नगर परिषद कैमोर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की.

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'...नहीं तो इस्तीफा दे देंगे'

संजय पाठक ने कहा कि उन्हें विधायक बने दो साल से अधिक समय हो चुका है और अब यह भी जांचा जाना चाहिए कि वे इस पद पर बने रहने के योग्य हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि एक नई प्रक्रिया के तहत जनता से सीधे संवाद कर उनके कार्यों का मूल्यांकन लिया जाएगा. यदि 51 प्रतिशत से अधिक समर्थन मिला तो वे पद पर बने रहेंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे.

हर घर लोगों से करेंगे संवाद

उन्होंने आगे कहा कि मई-जून में वे घर-घर जाकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और पूछेंगे कि वे जनता की सेवा के योग्य हैं या नहीं. यदि एक भी प्रतिशत कम समर्थन मिला, तो वे उसी दिन पद छोड़ देंगे. गौरतलब है कि संजय पाठक इससे पहले भी जून 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह का जनादेश करा चुके हैं. उस समय चार दिन तक चली वोटिंग के बाद करीब 75 फीसदी से अधिक लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया था.

विधायक पर कई मामले दर्ज

विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक अक्सर किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. सहारा जमीन घोटाला, एक्सिस माइनिंग से जुड़ा मामला, 443 करोड़ रुपये के जुर्माने का विवाद और हाईकोर्ट जज को फोन करने पर आपराधिक अवमानना जैसे मामले उनके लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. अब उनके द्वारा ढाई साल के कार्यकाल का मूल्यांकन कराने की घोषणा से उनकी राजनीतिक राह आसान होगी या मुश्किलें बढ़ेंगी, यह आने वाला समय बताएगा. हालांकि, इस कदम से एक नई राजनीतिक परंपरा की शुरुआत जरूर हो सकती है, जो भविष्य में अन्य दलों के लिए भी चुनौती बन सकती है.

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