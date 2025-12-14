Advertisement
आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे आदिवासी! सरकारी स्कूल से आधा किमी दूर प्यास बुझाने जाते हैं बच्चे

Tribal Village School Water Crisis:  कटनी के आदिवासी बाहुल्य इलाके सेहरा टोला में आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं. एक खबर सामने आई है कि सरकारी स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के चलते आदिवासी बच्चों को आधा किमी दूर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है. शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 14, 2025, 06:05 PM IST
आज भी प्यासे हैं आदिवासी बच्चे!
आज भी प्यासे हैं आदिवासी बच्चे!

Katni Water Crisis: मध्य प्रदेश के कई आदिवासी बाहुल्य इलाके ऐसे हैं, जहां पर आज भी पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं. ऐसा ही एक कटनी जिले के टीमरखेड़ा तहसील में सेहरा टोला में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. यहां पर सरकारी प्राथमिक स्कूल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. स्कूल में आने वाले छोटे-छोटे आदिवासी बच्चों को पीने के पानी के लिए लगभग आधा किमी दूर जाना पड़ता है. जहां पर उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं. 

सरकार भले ही आदिवासी इलाकों के विकास के लिए चाहे जितनी योजना चला रही हो, लेकिन सेहरा टोला में इन योजना का असर धरारतल पर नहीं दिखता है. बता दें कि देश में हर घर नल-हर घर जल योजना के बावजूद भी स्कूल तक पानी नहीं पहुंच पाया है. वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय पानी लाने में निकल जाता है. गर्मी के दिनों में बच्चों की परेशानी और बढ़ जाती है. 

शिकायत के बाद भी समस्या
वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व में राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान भी इस समस्या की शिकायत कई अधिकारियों से की गई थी. उस समय आश्वासन जरूर मिला लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ. स्कूल में पानी नहीं होने से बच्चों के साथ-साथ शिक्षक भी परेशान हैं. बता दें कि शौचालय और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी की भारी दिक्कत बनी हुई है. 

कब होगा समस्या का समाधान?
वहीं ग्राम पंचायत कोठी की उपसरपंच मीना बाई गोंड और प्राथमिक शिक्षक खुमान सिंह ने भी स्कूल में पानी की समस्या को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि यदि इस स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका गहरा असर देखने को मिलेगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को इस समस्या से राहत मिल सके.

(रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

