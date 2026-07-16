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MP के किसानों की चमकेगी किस्मत! बिना पंप खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, CM मोहन यादव देंगे सबसे लंबी वाटर टनल की सौगात

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्मित देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग वाटर टनल का निर्माण कार्य आखिरकार पूर्ण हो गया है. लगभग डेढ़ दशक के लंबे इंतजार, कठिन तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों की मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है.

Written ByNITIN CHAWRE
Published: Jul 16, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:56 PM IST
MP के किसानों की चमकेगी किस्मत! बिना पंप खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, CM मोहन यादव देंगे सबसे लंबी वाटर टनल की सौगात

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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