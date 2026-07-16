/MP के किसानों की चमकेगी किस्मत! बिना पंप खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, CM मोहन यादव देंगे सबसे लंबी वाटर टनल की सौगात

कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्मित देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग वाटर टनल का निर्माण कार्य आखिरकार पूर्ण हो गया. लगभग डेढ़ दशक के लंबे इंतजार, कठिन तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों व श्रमिकों की मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के अंतिम छोर तक पहुंचने के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो गया.करीब 12 किलोमीटर लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाईं तट मुख्य नहर का हिस्सा है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के प्राकृतिक ढाल ग्रैविटी फ्लो के माध्यम से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा. विशेषज्ञ इसे मध्यप्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में मील का पत्थर मान रहे हैं. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे.