/MP के किसानों की चमकेगी किस्मत! बिना पंप खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, CM मोहन यादव देंगे सबसे लंबी वाटर टनल की सौगात

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मध्य प्रदेश के कृषि और सिंचाई इतिहास में 17 जुलाई का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्मित देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग (वाटर टनल) का भव्य उद्घाटन करेंगे. लगभग 1600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत और करीब डेढ़ दशक (15 साल) के लंबे इंतजार के बाद साकार हुई यह परियोजना विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदलने वाली साबित होगी.
इस परियोजना की सबसे बड़ी तकनीकी खूबी और विशेषता यह है कि इसके शुरू होने के बाद बिना किसी बिजली या भारी-भरकम पंपिंग सिस्टम के, केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे नर्मदा का पानी प्राकृतिक ढाल से विंध्य क्षेत्र के खेतों तक पहुंचेगा. स्लीमनाबाद टनल के इस ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू से न केवल कटनी, बल्कि मैहर, सतना, पन्ना और रीवा सहित 5 जिलों की लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सीधे सिंचित हो सकेगी. बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाईं तट मुख्य नहर के इस हिस्से को मध्य प्रदेश के सिंचाई ढांचे में अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे न केवल फसलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया जीवन मिलेगा.
डेढ़ दशक बाद साकार हुआ सपना
कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्मित देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग वाटर टनल का निर्माण कार्य आखिरकार पूर्ण हो गया. लगभग डेढ़ दशक के लंबे इंतजार, कठिन तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों व श्रमिकों की मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. टनल बोरिंग मशीन टीबीएम के अंतिम छोर तक पहुंचने के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो गया.करीब 12 किलोमीटर लंबी और 10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाईं तट मुख्य नहर का हिस्सा है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के प्राकृतिक ढाल ग्रैविटी फ्लो के माध्यम से विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा. विशेषज्ञ इसे मध्यप्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में मील का पत्थर मान रहे हैं. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे.
15 वर्षों की चुनौतीपूर्ण यात्रा
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की इस परियोजना को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली थी और वर्ष 2011 में निर्माण कार्य शुरू हुआ. सुरंग का निर्माण लगभग 30 मीटर गहराई में जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से किया गया. निर्माण के दौरान ऊंचे भूजल स्तर, अचानक बने सिंकहोल, कोरोना काल की बाधाओं तथा रास्ते में आई 56 अत्यंत कठोर चट्टानों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कई बार मशीन के कटर और अन्य पुर्जे बदलने पड़े तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरंग के ऊपर लगभग 20 मीटर चौड़ी भूमि का अस्थायी अधिग्रहण भी किया गया. इन परिस्थितियों के कारण परियोजना की लागत प्रारंभिक 799 करोड़ रुपये से बढ़कर 1600 करोड़ रुपये से अधिक हो गई.
किसानों के लिए नई उम्मीद
परियोजना पूरी होने के बाद कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से नियमित सिंचाई मिलेगी. वहीं मैहर, सतना, पन्ना और रीवा सहित पांच जिलों की कुल 1.85 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि सिंचित होगी. इसके अतिरिक्त क्षेत्र के हजारों किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा मिलने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.,साथ ही कटनी शहर की पेयजल व्यवस्था को भी नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा.परियोजना के तहत कटनी की 21,823 हेक्टेयर, मैहर की 54,227 हेक्टेयर, सतना की 1,04,970 हेक्टेयर, पन्ना की 448 हेक्टेयर तथा रीवा की 3,084 हेक्टेयर भूमि सीधे सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगी. बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाईं तट मुख्य नहर प्रदेश की सर्वाधिक 227 क्यूमेक जल वहन क्षमता वाली नहर होगी.
मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां तेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 17 जुलाई को प्रस्तावित स्लीमनाबाद दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. बुधवार को कलेक्टर आशीष तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने सलैया फाटक अपस्ट्रीम पोर्टल, टनल प्रवेश द्वार, टीबीएम निकासी स्थल तथा सॉफ्ट वेंटिलेशन क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. हेलीपैड निर्माण सहित सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए.
विंध्य के विकास का नया अध्याय
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार स्लीमनाबाद टनल केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र के कृषि, पेयजल और आर्थिक विकास की नई आधारशिला है. नर्मदा की अमृतधारा अब प्राकृतिक प्रवाह के साथ सोन बेसिन तक पहुंचेगी, जिससे आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. यह परियोजना मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं में शामिल होकर प्रदेश के विकास इतिहास में एक नई पहचान स्थापित करेगी.