1..2..3..4 नहीं, एक बाइक पर कुल नौ लोग हुए सवार; मोटरसाइकिल तो क्या, कैमरे में भी नहीं हो पाए फिट

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी. यहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं...बल्कि महिलाओं और बच्चे समेत 9 लोगों को बाइक पर बैठे हुए देखा गया है. सभी जैसे-तैसे आगे अडजेस्ट होते हुए बाइक पर बैठते नजर आए हैं. इस घटना को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसने तुरंत इसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. मोबाइल पर, सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसे वीडियो और तस्वीरें भले ही हास्यजनक लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये डरावनी और लापरवाही से भरी होती हैं.

एक बाइक पर 9 लोग

यूं तो इंडिया में बाइक पर सिर्फ दो लोगों के बैठने की अनुमति है लेकिन अलग-अलग शहरों में लोग कायदे से नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं. ऐसा ही कटनी के एक बाइक चालक ने नियमों का सरेआम उल्लंघन किया है. बाइक पर वो ना सिर्फ एक महिला, बल्कि महिलाओं को बिठाए हुए था जिनके साथ मासूम बच्चे भी सवार थे. लोगों ने जब ये नजारा देखा तो दंग रह गए. पहले तो उन्होंने गिनती शुरू की. 1..2..3..4..और 9 गिनती जब खत्म हुई तो लोगों ने झट से इस तस्वीर को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

खतरे की घंटी बजाता ये वीडियो

लापरवाही से भरा ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिस किसी की नजर इस वीडियो पर जा रही हर कोई बाइक सवार को लापरवाह बता रहा. लोगों ने वीडियो पर कई तरह के कॉमेंट किए हैं. बाइक चालक ना सिर्फ अपनी बल्कि सभी की जान को गंभीर खतरे में डालता भी दिख रहा है. गलती से भी बाइक कहीं डिसबैलेंस हुई तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी. सोशल मीडिया पर लोग बाइक चला रहे युवक पर जानबूझकर दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोप लगा रहे हैं.

ट्रैफिक पुलिस हरकत में

वायरल वीडियो को देखने के बाद ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई है. ट्रैफिक थाना प्रभारी राहुल पांडेय ने बताया कि वीडियो में जो दिख रहा है वो यातायात नियमों के खिलाफ है. “सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बेहद खतरनाक है और यातायात नियमों के खिलाफ है. वाहन चालक की पहचान कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: नितिन चावरे, कटनी

