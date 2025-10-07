ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वालों सावधान! पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्यप्रदेश की कटनी पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर चाकू मंगवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से चौंकाने वाली बात यह है कि 4 आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने इन सभी गिरफ्तार आरोपियों से ऑनलाइन मंगवाए गए धारदार और खतरनाक चाकू भी जब्त किए हैं.

ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वालों सावधान!

दरअसल, कटनी पुलिस ने ऑनलाइन माध्यम से घातक चाकू मंगवाने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 नाबालिग हैं. पुलिस ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट से खरीदारों की सूची मंगवाकर इनकी पहचान की. गिरफ्तार सभी आरोपी कुठला और कोतवाली थाना क्षेत्रों से हैं. आरोपियों से जब्त किए गए चाकू बेहद धारदार और खतरनाक हैं, जिन्हें संभवतः किसी अपराध में उपयोग करने के उद्देश्य से मंगवाया गया होगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस ने बनाई बड़ी रणनीति

एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि जिले में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी रणनीति अपनाई. अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन साइटों से संपर्क कर चाकू खरीदने वालों की लिस्ट मंगवाई गई. जांच के दौरान कुठला थाना क्षेत्र के 5 और कोतवाली थाना क्षेत्र के 1 आरोपी की पहचान हुई. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया.

हथियार मंगवाने वालों पर सख्त नजर

पुलिस के अनुसार जब्त किए गए चाकू बेहद खतरनाक हैं और संभवतः किसी वारदात को अंजाम देने के लिए मंगवाए गए थे. सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है. एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से घातक हथियार मंगवाने वालों पर हमारी सख्त नजर है. ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

