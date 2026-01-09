सड़कों पर उतरे विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल के कार्यकर्ता, थाने के सामने किया प्रदर्शन, कर दी ये बड़ी डिमांड

Katni News: कटनी जिले में धार्मिक स्थलों के आसपास बढ़ती नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला. इसी को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शहर के कोतवाली थाने का घेराव किया. प्रदर्शन में करीब एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं से ज्यादा शामिल रहे. थाने के बाहर धरना देकर कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धार्मिक आस्था के केंद्रों के आसपास लगातार बिगड़ते माहौल पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है.

इसके अलावा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित चार मंदिरों में दो दिन पहले रात के समय चोरी की घटनाएं हुई थीं. चोर भगवान के मुकुट और पूजा सामग्री चुराकर फरार हो गए, लेकिन घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इसी लापरवाही से नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया. उनका कहना था कि मंदिरों में चोरी जैसी घटनाएं श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं और पुलिस की निष्क्रियता अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है.

लंबे समय से नजरअंदाज किया

वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी मुद्दा उठाया कि रेलवे स्टेशन परिसर और घंटाघर क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिरों के पास शराब दुकानों के कारण लगातार विवाद की स्थिति बनती रहती है. शराबियों का जमावड़ा मंदिर परिसर के आसपास लगा रहता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. कार्यकर्ताओं ने मांग की कि धार्मिक स्थलों के आसपास से शराब दुकानों को हटाया जाए, ताकि शांति और पवित्रता बनी रहे. उन्होंने कहा कि इस समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है.

अराजकता पर भी चिंता जताई

इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने मिशन चौक से आजाद चौक तक सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण बिगड़ते यातायात का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि अवैध पार्किंग से रोजाना जाम की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती. कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों, सत्संग केंद्रों और आस्था के अन्य केंद्रों में बढ़ती अराजकता पर भी चिंता जताई. उन्होंने मांग की कि ऐसे क्षेत्रों में पुलिस की नियमित और सघन गश्त हो, ताकि अपराध, नशाखोरी और अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.

रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी

