/कटनी के छात्रावास में 8 छात्राओं सहित प्रिंसिपल की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप

नाश्ता करने के बाद बिगड़ी तबीयत

स्कूल टीचर डॉ. सुरेश सिंह ने बताया कि छात्राओं ने सुबह नियमित रूप से नाश्ता किया था. इसके बाद दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच कई छात्राओं ने एक-एक करके पेट दर्द, चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की. जब स्थिति बिगड़ी तो हॉस्टल के टीचरों ने तुरंत सभी छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. भर्ती की गई छात्राओं में से एक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है. अन्य छात्राओं का भी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है.