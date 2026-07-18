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कटनी के छात्रावास में 8 छात्राओं सहित प्रिंसिपल की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप

कटनी के NKJ पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित सरस्वाही के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में सुबह का नियमित नाश्ता करने के बाद आठ छात्राओं और प्रिंसिपल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. दोपहर तक छात्राओं ने पेट दर्द, चक्कर आने, घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत की.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 18, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:08 PM IST
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Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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