/कटनी के छात्रावास में 8 छात्राओं सहित प्रिंसिपल की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप

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मध्य प्रदेश के कटनी के एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वाही स्थित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में छह से आठ छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने से हड़कंप मच गया. पेट दर्द, चक्कर आने और सीने में दर्द की शिकायत के बाद छात्रावास प्रबंधन ने छात्राओं को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि हॉस्टल से लाई गई छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत है उन सभी का इलाज किया जा रहा है.
नाश्ता करने के बाद बिगड़ी तबीयत
स्कूल टीचर डॉ. सुरेश सिंह ने बताया कि छात्राओं ने सुबह नियमित रूप से नाश्ता किया था. इसके बाद दोपहर 1 से 1:30 बजे के बीच कई छात्राओं ने एक-एक करके पेट दर्द, चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की. जब स्थिति बिगड़ी तो हॉस्टल के टीचरों ने तुरंत सभी छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. भर्ती की गई छात्राओं में से एक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण उसे जिला अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है. अन्य छात्राओं का भी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है.
डॉक्टर ने क्या कहा?
जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने बताया कि हॉस्टल से लाई गई छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. उनकी बीमारी का असली कारण जांच के बाद ही पता चलेगा. अस्पताल प्रशासन छात्राओं की हालत पर नजर रखे हुए है और घटना के कारण की जांच की जा रही है. सभी छात्राओं को निगरानी में रखा गया है, हालांकि एक छात्रा जिसकी हालत ज़्यादा गंभीर है, उसे ICU में भर्ती कराया गया है.
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