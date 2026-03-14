कटनी: जिला जेल में 10 वर्ष की सजा काट रहे कैदी की मौत, सीने में दर्द के बाद तोड़ा दम, दहेज हत्या के मामले में काट रहा था मृतक

Katni News: कटनी के माधव नगर थाना क्षेत्र स्थित जिला जेल में सजा काट रहे एक 54 वर्षीय कैदी की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. जेल प्रबंधन ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है.

​देर रात बिगड़ी थी तबीयत

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहोरीबंद तहसील के ग्राम बचैया निवासी रमेश (51), पिता रामलाल, जिला जेल की बैरक क्रमांक-7 में बंद था. शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और घबराहट होने लगी. जेल में मौजूद चिकित्सकों ने तत्काल उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन स्थिति में सुधार न होते देख उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

​दहेज हत्या के मामले में काट रहा था

जिला जेल के अधिकारी ने बताया कि मृतक रमेश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) के मामले में दोषसिद्ध अपराधी था. उसे न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से वह लगभग 2 वर्ष की सजा पूरी कर चुका था. कैदी ने रात के समय सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी. जेल के डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिन डॉक्टरों के मुताबिक प्रथम दृष्टि हार्ट अटैक से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है. मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सौंप दिया गया है. जेल प्रशासन का कहना है कि पहली नजर में यह दिल का दौरा पड़ने का मामला प्रतीत होता है. शनिवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, जेल प्रशासन ने शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सौंप दिया।

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