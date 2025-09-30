अजब-गजब! 'पागल' कहने पर शुरू हुआ झगड़ा, बौखलाए युवकों ने घर के सामने फेंका बम; इलाके में मची अफरा-तफरी

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां चार युवकों ने मोहन जायसवाल नाम के शख्स के घर के सामने बम फेंका और जान से मारने की धमकी दी है. घर के सामने बम फेंके जाने पर पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद मोहन जायसवाल को 'पागल' कहने पर हुआ है.

पागल कहने पर घर के सामने फेंका बम

मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में स्थित सोनी का बगीचा का है. यहां राज बेन, राहुल बेन, प्रशांत बेन और विशाल बेन नामक चार युवकों ने मोहन जायसवाल को पागल कहकर संबोधित किया. इस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. कहासुनी इस हद तक बढ़ गई कि मामला और गंभीर हो गया. इस दौरान चारों युवकों ने मोहन के घर के बाहर बम फेंका और जान से मारने की धमकी दी.

लोगों में दहशत मची

बम फेंके जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई. लोग दहशत में अपने घरों से भागते नजर आए. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में था. इस दौरान पुलिस को भी बम के बारे में सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने की जांच-पड़ताल

मौके पर पहुंची पुलिस ने बम की तलाश की. वहीं पुलिस ने बताया कि विवाद मोहन जायसवाल को पागल कहने पर शुरू हुआ था. कहासुनी के बाद विवाद ने उग्र रूप ले लिया जिसके बाद बौखलाए युवकों ने ऐसा कृत्य किया है.

क्या किसी को पागल कहने पर सजा होती है?

ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं, जहां किसी को पागल कहना जुर्म माना जाता है. किसी के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना अपमानजनक मानी जाती है. वहीं, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 के तहत पागल कहना तब अपराध माना जाता है जब इससे अशांति पैदा होती है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कटनी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.