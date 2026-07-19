/1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, BJP विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जीवाड़े का आरोप

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कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से रायपुर निवासी मास्टरमाइंड महेंद्र गोयनका को गिरफ्तार कर कोलकाता ले गई है. यह गिरफ्तारी विजयराघवगढ़ (कटनी) के विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों से जुड़े ₹1,000 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में की गई है. आरोप है कि गोयनका ने फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके पाठक परिवार की कई कंपनियों पर अपना कब्जा जमा लिया था. इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं जैसे 420, 120B, 467, 468 और 471—के तहत कोलकाता में FIR दर्ज की गई थी और इसी मामले के सिलसिले में यह गिरफ्तारी हुई है.
दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज
जांच में यह भी पता चला है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में गोयनका और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और दस्तावेजों में हेराफेरी के दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
महेंद्र गोयनका पर फर्जीवाड़ा का आरोप
जानकारी के अनुसार महेंद्र गोयनका छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं और पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की पारिवारिक कंपनी के लिए काम करते थे. वे पहले यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अहम मैनेजर पद पर थे. गोयनका पर धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं. आरोपों के मुताबिक इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी और कंपनी के बिना बिके सामान की धोखाधड़ी से बिक्री शामिल है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी में गोयनका के डायरेक्टर्स के खिलाफ धारा 420/120B/467/468/471 के तहत दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनके सहयोगियों की अग्रिम जमानत की अर्जियां खारिज कर दी हैं.
कई कारोबारियों के राज खुलने की उम्मीद
सूत्रों के अनुसार महेंद्र गोयनका को मध्य प्रदेश में कुछ अधिकारियों और नेताओं का संरक्षण मिला हुआ था. उनकी गिरफ्तारी से राज्य के कई अधिकारियों और कारोबारियों के राज खुलने की उम्मीद है. जानकारी के अनुसार गोयनका पहले 'यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' में सीनियर मैनेजमेंट पद पर थे. यह कंपनी मध्य प्रदेश के विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुईं.
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