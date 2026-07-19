/1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, BJP विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जीवाड़े का आरोप

महेंद्र गोयनका पर फर्जीवाड़ा का आरोप

जानकारी के अनुसार महेंद्र गोयनका छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं और पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की पारिवारिक कंपनी के लिए काम करते थे. वे पहले यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अहम मैनेजर पद पर थे. गोयनका पर धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं. आरोपों के मुताबिक इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी और कंपनी के बिना बिके सामान की धोखाधड़ी से बिक्री शामिल है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी में गोयनका के डायरेक्टर्स के खिलाफ धारा 420/120B/467/468/471 के तहत दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनके सहयोगियों की अग्रिम जमानत की अर्जियां खारिज कर दी हैं.