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1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, BJP विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जीवाड़े का आरोप

कोलकाता पुलिस ने रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. गोयनका पर मध्य प्रदेश के कटनी (विजयराघवगढ़) से बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के साथ लगभग ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:12 PM IST
1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, BJP विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों में फर्जीवाड़े का आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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