ट्रेन से 4 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू, झारखंड से बहला-फुसलाकर लाया जा रहा था, जांच में सामने आई ये बात

Katni News: कटनी में आरपीएफ और बाल कल्याण समिति ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर शक्तिपुंज एक्सप्रेस से चार नाबालिग बच्चियों का सफल रेस्क्यू किया है. झारखंड की रहने वाली इन लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाया जा रहा था.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:56 AM IST
Katni News: कटनी में RPF और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) ने सतर्कता बरतकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी बड़ी घटना की संभावना को टाल दिया है. यह पूरी घटना झारखंड के चैनपुर पुलिस स्टेशन से मिली एक सूचना के बाद शुरू हुई, जिसमें बताया गया था कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस में चार नाबालिग लड़कियों को ले जाया जा रहा है. सूचना मिलने पर, RPF स्टेशन इंचार्ज अपने स्टाफ और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के सदस्यों के साथ कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

यह भी पढ़ें: रतलाम के स्कूल में 'चोटी' पर बवाल, छात्राओं ने शिक्षिका पर लगाए बाल काटने के आरोप; प्राचार्य ने कहा सब ढोंग है

 

झारखंड की रहने वाली है चारों नाबालिग बच्चियां
दरअसल, बाल कल्याण समिति के मेंबर दुर्गेश मारिया ने बताया कि झारखंड राज्य के चैनपुर थाने से कटनी RPF स्टेशन पर कॉल आया था कि दो लोग चार नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर शक्तिपुंज एक्सप्रेस में कहीं ले जा रहे हैं. जानकारी मिलने के बाद RPF और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम कटनी साउथ स्टेशन पहुंची और शक्तिपुंज ट्रेन का इंतजार करने लगी, जिसके बाद ट्रेन कटनी साउथ के आउटर पर रुक गई. तुरंत दोनों टीमें गाड़ियों में सवार होकर आउटर पर पहुंचीं और चारों लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये चारों लड़कियां झारखंड की रहने वाली हैं.

शादी के डर से भागी थी बच्चियां
बताया जा रहा है कि चारों बच्चियों के इनकी शादी करने की बात कर रहे हैं, और इससे बचने के लिए चारों नाबालिग लड़कियां दो लोगों के बहकावे में आकर घर से भाग गईं. फिलहाल चारों नाबालिग लड़कियों से उन लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है जिनके साथ वे आई थीं, और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कटनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

