एमपी में लाडली बहना योजना के भरे जा रहे नए फॉर्म? प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई

Ladli Behna Yojana Update: कटनी जिले में लाडली बहना योजना को लेकर फैली अफवाहों ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है. बीते पांच दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. वहीं गांव-कस्बों से हजारों महिलाएं इस उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं कि लाडली बहना योजना के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर योजना की राशि बढ़ाई जा रही है. योजना का लाभ लेने के लिए जहां दूरदराज गावों से महिलाएं आ रहीं है.

अच्छे सम्पन्न घरों की महिला अपनी गाड़ियों से लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं. हालात ऐसे हैं कि सिर्फ पांच दिनों में ही 10 हजार से ज्यादा महिलाएं अपने आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी हैं. कलेक्ट्रेट में महिलाओं के आने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले पांच दिनों में प्रशासन को 10 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं. महिलाओं के बीच यह भ्रम फैल गया है कि सरकार ने लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दिए हैं.

जानिए इसकी सच्चाई

इसी अफवाह के चलते महिलाएं घर-गृहस्थी का काम छोड़कर सुबह से ही कलेक्ट्रेट की लाइनों में खड़ी नजर आ रही हैं. बढ़ती भीड़ और भ्रम की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्थिति को स्पष्ट किया है. उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल लाडली बहना योजना के लिए न तो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और न ही राशि बढ़ाने को लेकर कोई प्रक्रिया चल रही है. योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिनका नाम पहले से पोर्टल पर दर्ज है.

अफवाहों से दूर रहें !

कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशासन की कोशिश रहती है कि दूर-दराज से आई कोई भी महिला निराश होकर न लौटे. इसी कारण जो महिलाएं आवेदन लेकर आ रही हैं, उनके फॉर्म ले लिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें संतोष मिल सके, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी में न आएं. सरकार की ओर से लाडली बहना योजना को लेकर फिलहाल कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है. कलेक्ट्रेट में उमड़ रही भीड़ गलत सूचनाओं का नतीजा है. प्रशासन ने महिलाओं से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.

